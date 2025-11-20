يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
محمد عيفيف صانع الرواية
فلسطين

تصعيد واسع في الضفة الغربية: الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات
فلسطين

تصعيد واسع في الضفة الغربية: الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات

2025-11-20 09:43
116

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس (20 تشرين الثاني 2025) سلسلة واسعة من الاقتحامات والاعتقالات في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية وسط انتشار عسكري مكثّف واعتداءات على الأهالي. امتدت الحملة من رام الله والخليل إلى نابلس وقلقيلية وطوباس وطولكرم وجنين، تزامنًا مع اعتداءات للمستوطنين في الأغوار الشمالية.

نفذت قوات الاحتلال عمليات إغلاق واقتحامات في محافظة رام الله، حيث أغلقت مدخل قرية رأس كركر غرب المدينة، كما أطلقت قنابل مضيئة في أجواء مدينة البيرة واقتحمت حي أم الشرايط بحثًا عن شبان.

في محافظة الخليل، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في مدينة الخليل ومحيطها، واقتحمت بلدتي بيت أولا وحلحول شمال المحافظة، كما دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه بيت أمر، بالتزامن مع حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل الأهالي.

أما في قلقيلية، فشهدت المدينة اقتحامات لعدة أحياء من بينها حي القرعان وحي النقار، تخللتها مداهمات واعتقال الشاب عبدالله الحاج حسن. وانتشرت القوات في وسط المدينة ونفذت حملات تفتيش موسعة.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمّون جنوب المدينة، وسط انتشار عسكري مكثف، كما داهمت منازل واعتدت على الأهالي خلال عمليات التفتيش.

وفي طولكرم، داهمت القوات منازل في عزبة ناصر جنوب شرق المدينة، واقتحمت كذلك بلدة قفين شمال المحافظة في حملة بحث واعتقالات.

وشهدت محافظة نابلس أوسع عمليات الاقتحام، حيث توغلت القوات من حاجز حوارة باتجاه عدة أحياء في المدينة، واقتحمت ساحة المستشفى الوطني. كما سُجّل إطلاق نار خلال عمليات الاقتحام وسط المدينة، وانتشر الجنود في مخيم العين ومحيطه، مع تنفيذ حملة مداهمات لعدد من المنازل.

كما اقتحمت القوات بلدات بيت فوريك وبيتا وعوريف، ونفذت اعتقالات واسعة في بيت فوريك، من بينها اعتقال الشاب محمود بسام الحج. وتعرض الشيخ عمر مليطات لاعتداء وحشي أدى لإصابته برضوض في أنحاء جسده خلال احتجازه في البلدة.

وفي بلدة سالم شرق نابلس، اعتقلت القوات الشاب يحيى وجدي جبر بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت الشاب محمد زكارنة من بلدة قباطية جنوب جنين عقب تسلّل وحدة خاصة إلى منزله.

وفي محافظة جنين، شهدت بلدة قباطية اقتحامًا واسعًا بعد دخول وحدة خاصة إليها، تبعها وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى البلدة. ونُفّذت حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل عدة شبان.

هذا؛ واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص فجر اليوم في مدينة نابلس. وفي الأغوار الشمالية، هاجم مستوطنون الأهالي ومواشيهم في خربة الفارسية، ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي تستهدف التجمعات البدوية.

تأتي هذه التطورات الميدانية ضمن تصعيد متواصل تشهده الضفة الغربية، حيث تتزايد عمليات الاقتحام والاعتقالات والاعتداءات، وسط دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه.

