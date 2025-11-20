نفى مصدر إيراني مطلع بشدة الأنباء التي تزعم بأن الحكومة الإيرانية تدرس الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، مؤكدًا أن هذه الادّعاءات لا أساس لها من الصحة ومُحرّفة.

وقال المصدر المطلع في حديث مع وكالة مهر للأنباء: "ننفي تمامًا الادّعاءات التي تُروج لها بعض القنوات ووسائل الإعلام الإقليمية.. هذه الادّعاءات لا أساس لها من الصحة ومُحرّفة، وتأتي في إطار الحرب النفسية ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد المصدر أنه: "لم يُجرَ أي نقاش أو دراسة لوقف التخصيب على أي مستوى، وأن السياسة النووية للبلاد مستمرة وفقًا للقوانين والإستراتيجيات الكلية للنظام والمصالح الوطنية".

ولفت إلى أن: "جهات خارجية وبعض وسائل الإعلام تحاول التأثير في الأجواء السياسية بإثارة الشائعات، لكن البرنامج النووي الإيراني يسير وفقًا للإجراءات والأطر القانونية، ولم يُطرأ أي تغيير على مبادئه".

واختتم المصدر المطلع قائلًا: "إن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة يهدف إلى إحداث شرخ في القرارات الإستراتيجية للبلاد، وهو عارٍ عن الصحة تمامًا".

