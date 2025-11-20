كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي طريقة جديدة تستخدمها الأجهزة الخاصة الأوكرانية لإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ضابط في الجهاز: "لقد رصدنا طريقة عمل جديدة للاستخبارات الأوكرانية. إنهم ينشئون حسابات مزيّفة في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة في تطبيق المراسلة تيليغرام. ومن أجل منحها مصداقية، يقوم عناصر الاستخبارات الأوكرانية بملء هذه الحسابات بصور وفيديوهات مختلفة أنشئت باستخدام الذكاء الصناعي".

وأضاف ضابط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الأجهزة الخاصة في كييف تنشر هذه الحسابات على الملأ لتشجيع أصحابها على القيام بأعمال تخريبية وإرهابية، أو تضعها تحت أنظار ضباط انفاذ القانون وأفراد وزارة الدفاع الروسية لانتزاع معلومات سرية منها أو لتنظيم إجراءات للقضاء عليها.

في سياق متصل، أفاد مصدر عسكري روسي، يوم أمس الأربعاء، بأنه قضي على مجموعة أوكرانية مكونة من عناصر في "القوات الخاصة" ومختصين في الحرب النفسية المعلوماتية من "المركز الأوكراني للعمليات النفسية" في أثناء محاولتهم تنفيذ عملية دعائية مفبركة في مدينة كوبيانسك.

