يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي "بخاخو السّم" يشوهون صورة لبنان

عربي ودولي

الجيش الروسي يختبر منظومة جديدة للحرب الإلكترونية
عربي ودولي

الجيش الروسي يختبر منظومة جديدة للحرب الإلكترونية

2025-11-20 10:44
137

أعلن قائد قوات الحرب الإلكترونية، في مجموعة "قوات شرق" في الجيش الروسي، أن البدء بعملية اختبار منظومة جديدة لإدارة وسائل الحرب الإلكترونية تشمل تشكيلات الجيش الروسي كلها، في منطقة العملية العسكرية الخاصة (أوكرانيا).

وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية بأن الضابط المذكور إبلغ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف كيف اختبرت منظومة التحكم الآلي الجديد للحرب الإلكترونية في أثناء العمليات القتالية.

وأوضح قائد قوات الحرب الإلكترونية في الجيش الروسي أن عملية اختبار منظومة التحكم الجديدة لمحطات الحرب الإلكترونية بدأت، في جميع مجموعات القوات، في منطقة العملية العسكرية الخاصة (أوكرانيا). وهذا سيسمح لنا بتقليص الوقت الذي يستغرقه جمع ومعالجة وتحليل وتيرة وشدة استخدام العدوّ للطائرات من دون طيار، وسيتحقق ذلك في نظام الوقت الحقيقي".

وشرح الضابط الروسي أن: "هذه المنظومة مخصصة لتوزيع إدارة وتوجيه وسائل الحرب الإلكترونية ما يوفر الحصول على معلومات محدثة عن المسيرات الجوية المعادية من طراز FPV التي اكتشف وجودها في الجو، وقمعها بشكل أتوماتيكي خلال نظام الوقت الفعلي والتعديل الفوري لأوضاع تشغيل أنظمة الحرب الإلكترونية".

الكلمات المفتاحية
روسيا أوكرانيا الحرب الالكترونية
إقرأ المزيد
المزيد
ترامب يدفع بباكستان نحو التقارب مع
ترامب يدفع بباكستان نحو التقارب مع "إسرائيل"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
كاتب أميركي:
كاتب أميركي: "إسرائيل" أمام واقع خطير بسبب تبيّعتها لواشنطن
عربي ودولي منذ 5 ساعات
العراق.. الإطار التنسيقي يرفض الإملاءات والشروط الأميركية
العراق.. الإطار التنسيقي يرفض الإملاءات والشروط الأميركية
عربي ودولي منذ 9 ساعات
وزارة الصحة اليمنية: الحصار وإغلاق المطار تسببا في حرمان آلاف المرضى من الأدوية
وزارة الصحة اليمنية: الحصار وإغلاق المطار تسببا في حرمان آلاف المرضى من الأدوية
عربي ودولي منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
الجيش الروسي يختبر منظومة جديدة للحرب الإلكترونية
الجيش الروسي يختبر منظومة جديدة للحرب الإلكترونية
عربي ودولي منذ يوم
الأمن الروسي: كييف تستخدم حسابات وهمية بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات تخريبية
الأمن الروسي: كييف تستخدم حسابات وهمية بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات تخريبية
عربي ودولي منذ يوم
إردوغان يدعو إلى استئناف المحادثات الروسية - الأوكرانية في إسطنبول
إردوغان يدعو إلى استئناف المحادثات الروسية - الأوكرانية في إسطنبول
عربي ودولي منذ يوم
نائب الرئيس الإيراني يلتقي رئيس الوزراء الروسي: تعزيز التعاون في مختلف المجالات
نائب الرئيس الإيراني يلتقي رئيس الوزراء الروسي: تعزيز التعاون في مختلف المجالات
إيران منذ 4 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة