أعلن قائد قوات الحرب الإلكترونية، في مجموعة "قوات شرق" في الجيش الروسي، أن البدء بعملية اختبار منظومة جديدة لإدارة وسائل الحرب الإلكترونية تشمل تشكيلات الجيش الروسي كلها، في منطقة العملية العسكرية الخاصة (أوكرانيا).

وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية بأن الضابط المذكور إبلغ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف كيف اختبرت منظومة التحكم الآلي الجديد للحرب الإلكترونية في أثناء العمليات القتالية.

وأوضح قائد قوات الحرب الإلكترونية في الجيش الروسي أن عملية اختبار منظومة التحكم الجديدة لمحطات الحرب الإلكترونية بدأت، في جميع مجموعات القوات، في منطقة العملية العسكرية الخاصة (أوكرانيا). وهذا سيسمح لنا بتقليص الوقت الذي يستغرقه جمع ومعالجة وتحليل وتيرة وشدة استخدام العدوّ للطائرات من دون طيار، وسيتحقق ذلك في نظام الوقت الحقيقي".

وشرح الضابط الروسي أن: "هذه المنظومة مخصصة لتوزيع إدارة وتوجيه وسائل الحرب الإلكترونية ما يوفر الحصول على معلومات محدثة عن المسيرات الجوية المعادية من طراز FPV التي اكتشف وجودها في الجو، وقمعها بشكل أتوماتيكي خلال نظام الوقت الفعلي والتعديل الفوري لأوضاع تشغيل أنظمة الحرب الإلكترونية".

