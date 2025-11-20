شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فيّاض على أن المسار الذي يسعى الأميركيون لإدخال لبنان فيه قد بات واضحًا. وهو مسار إشكالي وخطير يقوم على الإخضاع والاستسلام الكامل للشروط الأميركية و"الإسرائيلية"، ويفتقد أدنى معايير التوازن، بما فيها التوازن الشكلي، فهم لا يوقِّرون أحدًا ولا يحترمون أحدًا، ولا يأخذون بعين الاعتبار أية مواقع أو مسؤوليات أو مؤسسات دستورية، بل يتعاطون باستباحة مطلقة للقرارات والمصالح والصلاحيات اللبنانية.

كلام النائب فيّاض؛ جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد المجاهد مهدي علي الزين لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاده، وذلك في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري ومسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

ورأى النائب فيّاض أنّ المسار الإشكالي والخطير الذي يسعى الأميركيون إليه، وضع لبنان كله بعين العاصفة والاستهداف. وهو يؤكد ما نحذر منه من أن المشروع بات لا يقتصر على استهداف سلاح المقاومة، وإنما يطال الوطن برمته. وعليه؛ فإنّ هذا المشروع لا يمكن أن يلقى استجابة من أي لبناني تعني له الكرامة الوطنية شيئًا، أو يبني مواقف بالاستناد إلى معياري السيادة والمصالح الوطنية، إلا من باع نفسه للشيطان، وهم كثر؛ مع الأسف.

ورأى النائب فيّاض أن مواجهة هذا الاستهداف تفرض الالتفاف حول موقف وطني موحَّد، لا يلغي بالضرورة الاختلاف السياسي، ولكنه يلتقي على ثوابت أساسية وطنية، تعدّ مواجهة الأعمال العدائية "الإسرائيلية" أولوية، وترفض سياسة استضعاف لبنان وإملاء الشروط المذلّة عليه، وعدم التفريط بكلّ ما يتعارض والسيادة الوطنية.

وختم النائب فيّاض بالقول إننا ننظر بقلقٍ وغضب شديدين تجاه المواقف الداخلية التي تسوِّغ للعدو "الإسرائيلي" أن يوغل بدمائنا، أو تُعين الأميركي على إفقار شعبنا واستهدافه في لقمة عيشه ومصادر رزقه. وهذا يتناقض في الصميم مع ميثاق العيش المشترك ومرتكزات الاستقرار الداخلي، التي ينص عليها اتفاق الطائف والدستور اللبناني.

