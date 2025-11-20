يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي في السنوية الأولى لاستشهاده.. ندوة تكريمية للقائد محمد عفيف في السفارة الإيرانية

لبنان

بري: تختبر جدية السلطات في الجنوب في الوفاء بالتزاماتها بإعادة الاعمار ووقف العدوان
لبنان

بري: تختبر جدية السلطات في الجنوب في الوفاء بالتزاماتها بإعادة الاعمار ووقف العدوان

2025-11-20 12:44
150

وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الثانية والثمانين للاستقلال أكد فيها أن "الاستقلال ليس يومًا من تاريخ، وليس فعلًا ماضيًا مبنيًّا على المجهول، إنما هو امتحان يومي للبنانيين شعبًا وجيشًا ولسائر السلطات".

وشدد الرئيس بري على أن الاستقلال هو "دعوة دائمة لهم لاستكمال معركة استقلال الوطن وتحصينه من الارتهان والخضوع، وصون السيادة، وتحصين الإرادة الوطنية من التبعية، وتحرير الأرض والإنسان من براثن الاحتلال والسعي الحثيث لتأمين كلّ مستلزمات الدعم والمؤازرة لتمكين الجيش من تحقيق وإنجاز كلّ المهام المناطة به باعتباره مؤسسة ضامنة وحامية للبنان واللبنانيين ولسلمهم وبالطبع لمكافأة قيادتها وجنودها وضباطها ورتبائها على عظيم ما يقدمون، وليس التشكيك والوشاية والتحريض عليهم في الداخل والخارج واستهداف دورهم الوطني المقدس الذي كان وسيبقى عنوانًا للشرف والتضحية والوفاء من أجل حماية لبنان وصون كلّ تلك العناوين من عدوانية "إسرائيل"  التي كانت ولا تزال تقف حائلًا بين اللبنانيين وبين استقلالهم الحقيقي الناجز برًا وبحرًا وجوًا".

وأضاف الرئيس بري: "مجددًا اللبنانيون كلّ اللبنانيين، وكلّ  قواهم السياسية في ذكرى الاستقلال هذا العام، هم أمام اختبار مصيري لمدى استحقاقهم "الاستقلال" بكلّ ما يمثل من مفاهيم وأبعاد وقيم وطنية".

ورأى أن "ميدان هذا الاختبار اليوم هو الجنوب الذي يجسد صورة مصغرة عن لبنان الوطن والرسالة، يجسدها أبناؤه عيشًا واحدًا، شراكة في الجرح والألم والأمل والشهادة والتضحية والقيامة والرجاء، هناك مقياس الوطنية والانتماء الحقيقي، وهناك تختبر جدية كلّ السلطات الرسمية وفاء بكلّ التزاماتها وخاصة إعادة الاعمار وبذل كلّ جهد مستطاع لوقف العدوان "الإسرائيلي" المتواصل وذلك باعتبارها حاضنة ومسؤولة أمام وعن أصحاب الأرض الذين يصنعون إلى جانب الجيش الاستقلال الحقيقي، صمودًا وتمسكًا بآخر ذرة من التراب الوطني وبالثوابت مهما غلت التضحيات ولم ولن يبدلوا تبديلًا، فهل ننجح جميعًا في هذا الاختبار، ونحقق الاستقلال فنستحقه؟".

وختم الرئيس بري: "في الذكرى الـ82 لهذه المعركة الوطنية التي يخوضها اللبنانيون اليوم من أجل نيل استقلالهم، تحية للشهداء كلّ الشهداء الذين ارتقوا على هذا الدرب، وتحية اعتزاز وتقدير للأهل وللعمال، للمزارعين الذين يعانقون التين والزيتون وغرسات التبغ في كافة القرى على طول خط الحدود من الناقورة إلى أعالي العرقوب وحاصبيا، وللفاعليات البلدية والاختيارية ولأفراد الهيئات التعليمية والتربوية وللطلاب في هذه القرى الصامدة الذين يكتبون تاريخ استقلالهم وسيادتهم بمداد دمهم كما فعلوا بالأمس في بلدة الطيري، وقبل في النبطية، وفي كلّ قرية حدودية، هم يقرأون في كتاب الحياة العزيزة الكريمة في كتاب الوحدة من أجل لبنان وفي سبيل صنع استقلاله. عشتم وعاش لبنان".

الكلمات المفتاحية
لبنان نبيه بري عيد الاستقلال
إقرأ المزيد
المزيد
"مع كل نفَس... بتخسر نفس".. ناصر الدين يطلق حملة توعية من سرطان الرئة
لبنان منذ 35 دقيقة
الشيخ الخطيب للبنانيين: لا تخضعوا ولا تستسلموا لإرادة العدو مهما كانت الضغوط  
الشيخ الخطيب للبنانيين: لا تخضعوا ولا تستسلموا لإرادة العدو مهما كانت الضغوط  
لبنان منذ ساعة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
لبنان منذ ساعتين
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على "إسرائيل" لإرغامها على وقف اعتداءاتها على لبنان 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
لبنان منذ ساعتين
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على "إسرائيل" لإرغامها على وقف اعتداءاتها على لبنان 
لبنان منذ ساعتين
الطالب محمد بزي يروي لـ
الطالب محمد بزي يروي لـ"العهد" ما جرى معه لحظة إصابته في غارة الطيري: لن يهزّنا شيء
خاص العهد منذ 3 ساعات
وزير العمل وضع إكليلاً من الزهر على ضريح الرئيس عسيران في صيدا
وزير العمل وضع إكليلاً من الزهر على ضريح الرئيس عسيران في صيدا
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة