نظّمت السفارة الإيرانية في بيروت ندوة تكريمية في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الإعلامي الحاج محمد عفيف، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية.

وأجمعت الكلمات خلال الندوة على الدور الريادي الذي لعبه الشهيد في ترسيخ الوعي المقاوم، وتسخير الإعلام كأداة للدفاع عن القضايا العادلة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية، ورفع صوت المظلومين في وجه الاحتلال والعدوان.

