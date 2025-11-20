يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي مراد لـ "العهد": المجتمع الدولي لا يمارس أي ضغط جدّي على العدو

لبنان

في السنوية الأولى لاستشهاده.. ندوة تكريمية للقائد محمد عفيف في السفارة الإيرانية
لبنان

في السنوية الأولى لاستشهاده.. ندوة تكريمية للقائد محمد عفيف في السفارة الإيرانية

2025-11-20 12:45
في السنوية الأولى لاستشهاده.. ندوة تكريمية للقائد محمد عفيف في السفارة الإيرانية ببيروت 
152

نظّمت السفارة الإيرانية في بيروت ندوة تكريمية في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الإعلامي الحاج محمد عفيف، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية. 

وأجمعت الكلمات خلال الندوة على الدور الريادي الذي لعبه الشهيد في ترسيخ الوعي المقاوم، وتسخير الإعلام كأداة للدفاع عن القضايا العادلة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية، ورفع صوت المظلومين في وجه الاحتلال والعدوان.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة شهداء المقاومة الإسلامية وزارة الإعلام معركة أولي البأس محمد عفيف
إقرأ المزيد
المزيد
"مع كل نفَس... بتخسر نفس".. ناصر الدين يطلق حملة توعية من سرطان الرئة
لبنان منذ 35 دقيقة
الشيخ الخطيب للبنانيين: لا تخضعوا ولا تستسلموا لإرادة العدو مهما كانت الضغوط  
الشيخ الخطيب للبنانيين: لا تخضعوا ولا تستسلموا لإرادة العدو مهما كانت الضغوط  
لبنان منذ ساعة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
لبنان منذ ساعتين
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على "إسرائيل" لإرغامها على وقف اعتداءاتها على لبنان 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
لبنان منذ ساعتين
تونس | حقوقيون وناشطون: المحكمة الشعبية الدولية جزء من الحراك القانوني لفضح الاحتلال
تونس | حقوقيون وناشطون: المحكمة الشعبية الدولية جزء من الحراك القانوني لفضح الاحتلال
خاص العهد منذ 3 ساعات
فيّاض: الدولة والجيش والشعب والمقاومة في عين الاستهداف
فيّاض: الدولة والجيش والشعب والمقاومة في عين الاستهداف "الإسرائيلي" برعاية أميركية
لبنان منذ 3 ساعات
أوامر بالاستيلاء على أراضٍ في طوباس والأغوار وبؤرة استيطانية جديدة شرق القدس
أوامر بالاستيلاء على أراضٍ في طوباس والأغوار وبؤرة استيطانية جديدة شرق القدس
فلسطين منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة