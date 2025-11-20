في أعقاب سلسلة الاعتداءات الصهيونية التي طالت المدنيين، في الأيام الأخيرة، والتي تهدد الأمن والاستقرار، ناشد رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد المجتمع الدولي لممارسة ضغط حقيقي على العدو الصهيوني لوقف اعتداءاته المتواصلة، مؤكدًا أن لبنان ما يزال ملتزمًا بالقرار 1701، وكل ما يجري على الأرض يثبت تمسكه بهذا الالتزام.

وفي حديث خاص لموقع "العهد" الإخباري، أشار مراد إلى وجود ضغوطات تُمارس على الجيش اللبناني بحجة تنفيذ القرار، في حين أن الجيش يقوم بواجبه ويسعى للتنفيذ، بينما العدو هو الطرف الذي لا يحترم المواثيق الدولية، وما يزال مستمرًا في العدوان وقتل الأبرياء وترويع الأطفال وطلاب المدارس.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي لا يمارس أي ضغط جدّي على العدو، في وقت ترى فيه بعض الجهات الدولية أن للعدو الحق في الدفاع عن نفسه، متجاهلةً حجم الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

واستنكر مراد الضغوط الموجهة إلى الجيش اللبناني والدولة، مؤكدًا أن المطلوب ليس الضغط على الجيش، بل تزويده بالسلاح والإمكانات التي تمكّنه من أداء مهامه وتعزيز دوره، ليكون جيشًا فعليًا رادعًا قادرًا على حماية لبنان وسيادته.

