أكدت النائب حليمة قعقور رفضها القاطع لأي إملاءات خارجية تُفرض على الجيش اللبناني، مشدّدة على أنّ آلية عمل الجيش تُحدَّد حصرًا عبر قرار سياسي يصدر عن الحكومة اللبنانية، وبالتنسيق الكامل مع قيادة الجيش التي تعرف قدراتها وواجباتها وكيفية التحرّك ميدانيًا وفق المخاطر القائمة على الأرض.

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، أوضحت قعقور أنه في ظل العدوان الخارجي على لبنان، يصبح من واجب كل اللبنانيين الوقوف إلى جانب الجيش، ورفض أي تدخل من الدول الخارجية يمس بسيادته.

وأضافت قعقور أن القانون اللبناني واضح في اعتبار العدو الصهيوني عدوًا، وأن أي تعامل معه يُعد جريمة، مؤكدة أن المعطيات الصادرة عن "اليونيفيل" تُظهر تسجيل أكثر من خمسة آلاف خرق منذ وقف إطلاق النار، ما يدل على أن العدو لا يحترم الاتفاقات ولا القرارات الدولية.

وشدّدت قعقور على أن الجيش اللبناني يطبق القرار 1701 بالكامل، وأن الدعوة للالتزام بهذا القرار كانت ولا تزال ثابتة من الجانب اللبناني، إلا أن هذه الاتفاقيات يجب أن تُطبَّق أيضًا على العدو، احترامًا لمبدأ المساواة وصونًا لسيادة لبنان وحقوقه.

