يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي الاحتلال يصادر 1800 دونمًا بذريعة "تطوير" موقع أثري

خاص العهد

قعقور لـ
خاص العهد

قعقور لـ "العهد": نرفض أي إملاءات خارجية تُفرض على الجيش اللبناني

2025-11-20 13:04
162

أكدت النائب حليمة قعقور رفضها القاطع لأي إملاءات خارجية تُفرض على الجيش اللبناني، مشدّدة على أنّ آلية عمل الجيش تُحدَّد حصرًا عبر قرار سياسي يصدر عن الحكومة اللبنانية، وبالتنسيق الكامل مع قيادة الجيش التي تعرف قدراتها وواجباتها وكيفية التحرّك ميدانيًا وفق المخاطر القائمة على الأرض.

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، أوضحت قعقور أنه في ظل العدوان الخارجي على لبنان، يصبح من واجب كل اللبنانيين الوقوف إلى جانب الجيش، ورفض أي تدخل من الدول الخارجية يمس بسيادته.

وأضافت قعقور أن القانون اللبناني واضح في اعتبار العدو الصهيوني عدوًا، وأن أي تعامل معه يُعد جريمة، مؤكدة أن المعطيات الصادرة عن "اليونيفيل" تُظهر تسجيل أكثر من خمسة آلاف خرق منذ وقف إطلاق النار، ما يدل على أن العدو لا يحترم الاتفاقات ولا القرارات الدولية.

وشدّدت قعقور على أن الجيش اللبناني يطبق القرار 1701 بالكامل، وأن الدعوة للالتزام بهذا القرار كانت ولا تزال ثابتة من الجانب اللبناني، إلا أن هذه الاتفاقيات يجب أن تُطبَّق أيضًا على العدو، احترامًا لمبدأ المساواة وصونًا لسيادة لبنان وحقوقه.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجيش اللبناني الحكومة اللبنانية
إقرأ المزيد
المزيد
الطالب محمد بزي يروي لـ
الطالب محمد بزي يروي لـ"العهد" ما جرى معه لحظة إصابته في غارة الطيري: لن يهزّنا شيء
خاص العهد منذ 3 ساعات
تونس | حقوقيون وناشطون: المحكمة الشعبية الدولية جزء من الحراك القانوني لفضح الاحتلال
تونس | حقوقيون وناشطون: المحكمة الشعبية الدولية جزء من الحراك القانوني لفضح الاحتلال
خاص العهد منذ 3 ساعات
مواجهات الغجر البطولية | 21 تشرين الثاني 2005
مواجهات الغجر البطولية | 21 تشرين الثاني 2005
خاص العهد منذ 4 ساعات
يوميات أولي البأس | 21 تشرين الثاني 2024
يوميات أولي البأس | 21 تشرين الثاني 2024
خاص العهد منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
"مع كل نفَس... بتخسر نفس".. ناصر الدين يطلق حملة توعية من سرطان الرئة
لبنان منذ 35 دقيقة
الشيخ الخطيب للبنانيين: لا تخضعوا ولا تستسلموا لإرادة العدو مهما كانت الضغوط  
الشيخ الخطيب للبنانيين: لا تخضعوا ولا تستسلموا لإرادة العدو مهما كانت الضغوط  
لبنان منذ ساعة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
لبنان منذ ساعتين
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على "إسرائيل" لإرغامها على وقف اعتداءاتها على لبنان 
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة