استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب رئيس حركة شباب لبنان إيلي صليبا على رأس وفد مشترك من الحركة وهيئة الطوارئ المدنية في لبنان، ضم نائب رئيس الحركة المحامي محمد شمص، النائب الأول لرئيس الهيئة غسان ماجد عويدات، رئيس جهاز الشؤون الدينية في الحركة إمام جبيل الشيخ أحمد غسان اللقيس، عضو المكتب السياسي في الحركة المهندس ربيع صقر، منسق عام بعلبك علي ياسر زعيتر، السيد محمد ياسين والسيد فضل بصراوي.

وجرى التباحث في تطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" على لبنان، فضلًا عن الشؤون الشبابية والوطنية، وقدم السيد صليبا الدعوة لسماحته للمشاركة في افتتاح المركز الجديد للحركة.

وأكد سماحته على دور الشباب في النهوض الوطني وحماية لبنان وتصويب المسار السياسي وفق رؤية وطنية تقوم على إرساء دولة المواطنة التي تحتضن أبناءها في إطار المساواة في الحقوق والواجبات بمنأى عن الانتماء الطائفي والمذهبي، داعيًا إلى الخروج من العقلية الطائفية والتزام مشروع المواطنة الذي يحفظ حقوق اللبنانيين وكرامتهم ويحصن وحدتهم الوطنية في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يدمر لبنان ويهدّد المنطقة في سحق شعوبها وتفتيت دولها وبث الفتن فيها.

بعد اللقاء صرح صليبا فأوضح أنه جرى خلال اللقاء "عرض للأوضاع العامة والشؤون الراهنة في البلاد ومبادرات الهيئة في مختلف المناطق اللبنانية، ومجريات الانتخابات في مختلف النقابات وإصرار الحركة على تمثيل كافة شرائح المجتمع اللبناني في كلّ المجالس المنتخبة في لبنان بما يعكس ايمانها بالعيش المشترك بين اللبنانيين".

واستقبل سماحته المهندس فادي أبو حمدان ورجل الأعمال جوزيف ناصيف اللذين قدما الشكر لسماحته على رعايته المصالحة بين آل دلول وآل صقر، وأثنى سماحته على جهودهما في تحقيق المصالحة، متمنيًا ان تحل كلّ الخلافات بين الأهل والاخوة بروح التفاهم والمصالحة والعمل للم الشمل ورأب الصدع، مؤكدًا على أن المسلمين والمسيحيين أخوة وأهل متحابون ولا يوجد ما يفرقهم.

ودعا الشيخ الخطيب إلى نبذ العصبية والإقلاع عن المناكفات والخلافات وعدم الانجرار إلى الفتن المذهبية، داعيًا العقلاء إلى تجنيد أنفسهم لتحقيق المصالحات بين المتخاصمين ليحل الوئام والسلام بين اللبنانيين ويترسيخ العيش المشترك.

واستقبل سماحته رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين السيدة أسما حمادة التي أطلعت سماحته على نشاط اللجنة والقضايا التي تهم المرأة.



