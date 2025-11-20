يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إثر اعتداء على طاقمه الطبي.. مستشفى طرابلس يطالب بتوقيف المتورطين
لبنان

إثر اعتداء على طاقمه الطبي.. مستشفى طرابلس يطالب بتوقيف المتورطين

2025-11-20 16:37
شهد المستشفى الحكومي في طرابلس، اعتداءً مباشرًا على طاقمه الطبي داخل قسم الطوارئ، ما أدى إلى إصابة ممرضين وتعطيل العمل.

بدورها، استنكرت إدارة المستشفى الحادثة واعتبرتها اعتداءً على حق المرضى في العلاج.

وعلى الأثر اعتصم الطاقم الطبي أمام المدخل رفضًا للاعتداء، حيث دعا مدير المستشفى ناصر عدرة القوى الأمنية إلى توقيف المتورطين، مؤكدًا رفع دعوى قضائية بحق كل من شارك في الإشكال، فيما شدد المدير العام فواز الحلاب على ضرورة معاقبة المعتدين ليكونوا عبرة.

أمّا رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شادي السيد، فقد دعا المرضى ومرافقيهم إلى الانضباط وعدم الانجرار إلى أي توترات داخل المستشفى، مقترحًا "صلحة برعاية وزير الصحة ركان ناصر الدين".

من جهته الممرض عمر السيد الذي تعرّض للاعتداء، وضع نفسه بتصرف الإدارة في كل ما تقرره.

لبنان طرابلس
