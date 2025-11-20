يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي قرن الشيطان الأميركي- الصهيوني يناطح القرن الإفريقي مهدّدًا بحروب جديدة

لبنان

تشييع مهيب لشهداء العدوان الصهيوني على مخيم
لبنان

تشييع مهيب لشهداء العدوان الصهيوني على مخيم "عين الحلوة"

2025-11-20 17:11
195

شيَّعت حركة حماس ومعها مخيم "عين الحلوة" الخميس، 13 شهيدًا ارتقوا في العدوان الصهيوني الذي استهدف مساء الثلاثاء 18/11/2025، موقفًا للسيارات وملعبًا رياضيًا قرب مسجد "خالد بن الوليد" في الشارع التحتاني داخل المخيم، وذلك بموكب جنائزي جماعي مهيب.

وقد أُقيم للموكب محطة استقبال عند مستديرة حسبة صيدا – مدخل المخيم الغربي، بمشاركة عدد من العلماء ورجال الدين وممثلين عن القوى السياسية، قبل أن يدخل الموكب إلى المخيم ويتوزّع الشهداء على منازل ذويهم لوداعهم وإلقاء النظرة الأخيرة عليهم وسط حشود غفيرة اصطفت على طول الطرقات.

وعند صلاة العصر، أُقيمت صلاة جماعية لـ11 شهيدًا في مسجد خالد بن الوليد، قبل أن ينطلق موكب تشييعهم بمشاركة جماهيرية حاشدة وصولًا إلى مقبرة عين الحلوة في درب السيم، فيما أُقيمت الصلاة على الشهيدين جهاد الصيداوي ومحمد خليل في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في منطقة الفيلات – صيدا، ووُوريَ جثمانهما في الثرى في مقبرة صيدا الجديدة في منطقة سيروب.

ورافق التشييع تحليقٌ مكثّف لمسيّرة صهيونية في أجواء المخيم ومدينة صيدا، فيما عمَّ الحداد العام المخيمات الفلسطينية في لبنان، ولا سيما في منطقة صيدا، حيث أغلقت مدارس وكالة “الأونروا” أبوابها، إلى جانب عدد من المدارس الرسمية والخاصة في المدينة تضامنًا مع الشهداء وذويهم.
 

الكلمات المفتاحية
حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس الاعتداءات الصهيونية على لبنان صيدا مخيم عين الحلوة
إقرأ المزيد
المزيد
"مع كل نفَس... بتخسر نفس".. ناصر الدين يطلق حملة توعية من سرطان الرئة
لبنان منذ 37 دقيقة
الشيخ الخطيب للبنانيين: لا تخضعوا ولا تستسلموا لإرادة العدو مهما كانت الضغوط  
الشيخ الخطيب للبنانيين: لا تخضعوا ولا تستسلموا لإرادة العدو مهما كانت الضغوط  
لبنان منذ ساعة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
لبنان منذ ساعتين
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على "إسرائيل" لإرغامها على وقف اعتداءاتها على لبنان 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على "إسرائيل" لإرغامها على وقف اعتداءاتها على لبنان 
لبنان منذ ساعتين
الإبادة تطال البيوت التراثية:
الإبادة تطال البيوت التراثية: "إسرائيل" تريد محو ذاكرة الجنوب
مقالات مختارة منذ 10 ساعات
"شهادات على ضفاف الشهادة"... احتفال تكريمي للقائد محمد عفيف في صيدا
لبنان منذ 21 ساعة
حصيلة جديدة لاعتداءات العدو منذ وقف اطلاق النار: 5350 خرقًا وعدوانًا
حصيلة جديدة لاعتداءات العدو منذ وقف اطلاق النار: 5350 خرقًا وعدوانًا
لبنان منذ 22 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة