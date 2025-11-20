شيَّعت حركة حماس ومعها مخيم "عين الحلوة" الخميس، 13 شهيدًا ارتقوا في العدوان الصهيوني الذي استهدف مساء الثلاثاء 18/11/2025، موقفًا للسيارات وملعبًا رياضيًا قرب مسجد "خالد بن الوليد" في الشارع التحتاني داخل المخيم، وذلك بموكب جنائزي جماعي مهيب.

وقد أُقيم للموكب محطة استقبال عند مستديرة حسبة صيدا – مدخل المخيم الغربي، بمشاركة عدد من العلماء ورجال الدين وممثلين عن القوى السياسية، قبل أن يدخل الموكب إلى المخيم ويتوزّع الشهداء على منازل ذويهم لوداعهم وإلقاء النظرة الأخيرة عليهم وسط حشود غفيرة اصطفت على طول الطرقات.

وعند صلاة العصر، أُقيمت صلاة جماعية لـ11 شهيدًا في مسجد خالد بن الوليد، قبل أن ينطلق موكب تشييعهم بمشاركة جماهيرية حاشدة وصولًا إلى مقبرة عين الحلوة في درب السيم، فيما أُقيمت الصلاة على الشهيدين جهاد الصيداوي ومحمد خليل في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في منطقة الفيلات – صيدا، ووُوريَ جثمانهما في الثرى في مقبرة صيدا الجديدة في منطقة سيروب.

ورافق التشييع تحليقٌ مكثّف لمسيّرة صهيونية في أجواء المخيم ومدينة صيدا، فيما عمَّ الحداد العام المخيمات الفلسطينية في لبنان، ولا سيما في منطقة صيدا، حيث أغلقت مدارس وكالة “الأونروا” أبوابها، إلى جانب عدد من المدارس الرسمية والخاصة في المدينة تضامنًا مع الشهداء وذويهم.



