حفل تكريمي في بلدة الكرك للمشاركين في إنجاح معرض
حفل تكريمي في بلدة الكرك للمشاركين في إنجاح معرض "خيرات المهدي"

2025-11-20 18:19
نظّم القطاع الأوسط في كشافة الإمام المهدي (عج) حفلًا تكريميًا في بلدة الكرك؛ تقديرًا للجهود التي بُذلت في إنجاح معرض "خيرات المهدي" الذي احتضنته البلدة مؤخرًا.

وجرى خلال الحفل تكريم فوجَي الخدمة المجتمعية؛ فوج الإمام الرضا (ع) وفوج السيدة البتول (ع) اللذين تولّيا دورًا محوريًا في الإعداد والتنظيم وتوفير الدعم اللوجستي للمعرض، ما أسهم في إبراز طاقات الشباب والعمل التطوعي في البلدة.

حضر المناسبة عدد من الشخصيات الدينية والفعاليات الكشفية والحزبية، إلى جانب قادة وقائدات فوجي الكرك في جمعية كشافة الإمام المهدي (عج). واستُهلّ الحفل بكلمة ألقاها قائد القطاع الأوسط؛ الحاج علي هاني الحاج سليمان الذي ثمّن فيها الجهود المبذولة، مؤكدًا أهمية المبادرات المجتمعية في ترسيخ روح الخدمة والتعاون وتعزيز دور الحركة الكشفية في التنمية المحلية.

وقدّم الحاج سليمان، باسم القطاع، درعًا تكريميًا لفوج الخدمة المجتمعية؛ تقديرًا لعطائهم وإسهاماتهم الفاعلة. واختُتم الحفل بجوّ من الودّ والتقدير، مع تقطيع قالب حلوى على شرف الحضور احتفالًا بهذه المناسبة.

