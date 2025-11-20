يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
محمد عيفيف صانع الرواية
عربي ودولي

قلقة من التصعيد المتزايد... فرنسا تندد بالاعتداءات الصهيونية على لبنان
قلقة من التصعيد المتزايد... فرنسا تندد بالاعتداءات الصهيونية على لبنان

2025-11-20 18:34
176

نددت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس 20/11/2025 بتكثيف "الهجمات "الإسرائيلية" على جنوب لبنان"، معربةً عن "قلقها إزاء التصعيد المتزايد". وأوضح متحدث باسم الوزارة، أنّ فرنسا تستنكر "الهجمات "الإسرائيلية" التي توقع ضحايا مدنيين في الجنوب"، مجددًا الدعوة إلى "احترام وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024". كما أشار إلى أنّ باريس تكثّف جهودها مع الولايات المتحدة للعمل على "تخفيف التوتر".

وأشار التقرير إلى أنّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اعتدى أمس الأربعاء 19/11/2025 على عدد من القرى الجنوبية، بينها طيرفلسيه، عيناثا، دير كيفا، شحور والطيري، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وعدد من الجرحى، إضافة إلى أضرار مادية.

وفي الشأن السوري، دعت باريس "الجيش "الإسرائيلي" إلى الانسحاب من الجولان السوري واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية".

الكلمات المفتاحية
لبنان فرنسا الكيان الصهيوني
