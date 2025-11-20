يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
محمد عيفيف صانع الرواية
لبنان

مجلس عزاء بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع) في مقام السيدة خولة (ع) ببعلبك
لبنان

مجلس عزاء بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع) في مقام السيدة خولة (ع) ببعلبك

2025-11-20 20:20
170

شهد مقام السيدة خولة (ع) في بعلبك مجلس عزاء حاشدًا إحياءً لذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع)، حيث توافد عدد كبير من المؤمنين والفعاليات الدينية والاجتماعية للمشاركة في المناسبة التي اتّسمت بأجواء روحانية وخشوع لافت.

استُهِلَّ المجلس بتلاوة دعاء الكساء بصوت الحاج محمد رعد، بعدها اعتلى المنبر السيد علي حجازي؛ قارئ المجلس، فألقى محاضرة تناول فيها سيرة السيدة الزهراء (ع)، مبيّنًا مواقفها التاريخية وما قدّمته للدين الإسلامي من تضحيات ومبادئ خالدة.

واختتم المجلس بمجلس لطم تفاعل معه الحاضرون، وسط أجواء من الحزن والولاء، مجددين العهد بالسير على نهج أهل البيت (ع) والتمسّك برسالتهم في نصرة الحق وإحياء المناسبات الدينية التي تعكس عمق الانتماء والهويّة الإيمانية.

الكلمات المفتاحية
لبنان بعلبك السيدة فاطمة الزهراء
