موقع العهد الاخباري

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي جلسة وزارية مرتقبة جنوبًا.. مرقص: سنجهّز لها لتكون "لائقة بمستوى الأحداث"

خاص العهد

2025-11-20 20:51
131
علي محمد - محرر

20 مقالاً

أشار النائب عبد الرحمن البزري، في تصريح لموقع العهد الإخباري، إلى أنّ لبنان في ذكرى عيد الاستقلال "يمر في ظروف صعبة وخطيرة مرتبطة بواقعه الداخلي، والفشل في إعادة بناء الدولة بشكل سليم، إضافةً إلى الخطر الذي يتهدده من الخارج من خلال تكرار الاعتداءات عليه من قبل المحتلّ "الإسرائيلي"، وكان أحد هذه الاعتداءات على مخيم عين الحلوة في صيدا، في استمرار للاعتداءات التي تحدث في القرى الجنوبية ومناطق أخرى من لبنان".

ودعا اللبنانيين جميعًا في هذه الذكرى "التي تخصّ كل اللبنانيين بغضّ النظر عن انتمائهم وعقيدتهم الدينية"، إلى "التضامن في ذكرى الاستقلال، فلبنان بحاجة إلى تضافر جهود جميع أبنائه".

وشدّد البزري على أنّ "الاختلاف والتنوّع من سمات الديمقراطية وميزة في لبنان، إلّا أنّ تنظيم الخلاف والتنوّع داخل المؤسسات الدستورية هو ما يحفظ الدولة وحقوق المواطنين، ونستطيع بذلك أن نبني عليه في المستقبل لاستعادة السيادة على كل الأراضي اللبنانية، وأن تكون الدولة قادرة وعادلة".

وفي ظلّ ما يتعرّض له الجيش اللبناني من ضغوط خارجية بما يخص دوره أمام كيان الاحتلال، أكّد البزري لموقع العهد الإخباري أنّ "كل المواطنين يراهنون على الجيش في إعادة بناء الدولة، فالجيش مؤسسة ضامنة وتلقى احترام ودعم كل المواطنين، ومن هنا ندعو الحكومة إلى دعم هذه المؤسسة وتقوية دورها".

وختم البزري قائلاً: "نعتبر الجيش سندًا أساسيًا من أركان الاستقلال".

الكلمات المفتاحية
لبنان عبد الرحمن البزري عيد الاستقلال
