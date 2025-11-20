يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

لبنان

"شهادات على ضفاف الشهادة"... احتفال تكريمي للقائد محمد عفيف في صيدا

2025-11-20 21:30
160

 

نظّم حزب الله في مجمع السيدة الزهراء (ع) في مدينة صيدا احتفالًا تكريميًا بعنوان "شهادات على ضفاف الشهادة"؛ إحياءً لذكرى الرمز الإعلامي والقائد الشهيد؛ محمد عفيف النابلسي، بحضور شخصيات وفعاليات نيابية، دبلوماسية، سياسية، دينية، إعلامية واجتماعية، وتقديرًا لمسيرته ودوره في خدمة الخط المقاوم.

استهلّ الحفل بعرض فيلم وثائقي يُضيء على محطات الشهيد القائد، ويروي أبرز ميزاته المهنية والإنسانية، قبل أن يتعاقب عدد من الشخصيات على تقديم شهادات حملت الكثير من الودّ والوفاء للشهيد.

فقد أكّد النائب إبراهيم الموسوي، أن محمد عفيف النابلسي كان "إعلاميًا لا يشبه إلا نفسه"، وصاحب بصمة رسّخت نهجًا من المهنية الملتزمة والثبات العقائدي، مشيرًا إلى أن حضوره الإعلامي سيبقى جزءًا من ذاكرة المقاومة ومسيرتها الإعلامية.

أما شقيق الشهيد؛ الشيخ د.صادق النابلسي، فقد استعاد بكلمات مؤثرة ملامح أخيه، معتبرًا أن محمد كان شهيدًا قبل لحظة الاستشهاد؛ لأنه عاش حياته في خط المواجهة، بالكلمة والموقف والوعي، وظلّ مثالًا للإنسان الصادق الذي قدّم عمره لخدمة قضية يؤمن بها بكلّ جوارحه.

وقدّم الإعلاميون؛ مفيد سرحال ورفعت بدوي وجورج ياسمين شهاداتهم التي تلاقت على التأكيد أن الشهيد النابلسي كان قائدًا في موقعه، ورفيقًا في الميدان، ورجلًا حمل روح المسؤولية، فشكّل نموذجًا للإعلام المقاوم في صدقيته، شجاعته، التزامه، وحرصه على إيصال الحقيقة مهما كانت التحديات.

وفي ختام الحفل، قُدّمت صورة تذكارية لعائلة الشهيد باسم منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله، عربون وفاء لشهيدٍ بقيت سيرته منارة لكل من عرفه وسار على دربه.
 

الشيخ الخطيب للبنانيين: لا تخضعوا ولا تستسلموا لإرادة العدو مهما كانت الضغوط  
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على "إسرائيل" لإرغامها على وقف اعتداءاتها على لبنان 
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
فيّاض: الدولة والجيش والشعب والمقاومة في عين الاستهداف "الإسرائيلي" برعاية أميركية
حزب الله: الحفاظ على استقلال لبنان يتطلب روحًا مقاومة للاحتلال والعدوان والوصاية
مواجهات الغجر البطولية | 21 تشرين الثاني 2005
