يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي تسريبات "إبستاين" تفتح الباب على تبعية السياسات الأميركية لـ"إسرائيل"

لبنان

بريتال تحيي الذكرى السنوية الأولى لشهداء البلدة على طريق القدس
لبنان

بريتال تحيي الذكرى السنوية الأولى لشهداء البلدة على طريق القدس

2025-11-20 21:41
159
بلال الموسوي - مراسل

133 مقالاً

أحيا حزب الله في بلدة بريتال الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القادة والمجاهدين على طريق القدس: الشهيد القائد علي حسين يونس (الخال)، الشهيد فضل فؤاد جعفر (حبيب)، الشهيد الحاج حسن علي يونس (ولاء مظلوم)، والشهيد حسن محمد إسباط (دانيال)، بإقامة احتفال تأبيني في حسينية البلدة.

حضر المناسبة مسؤول القطاع وعدد من الفعاليات البلدية والاختيارية والاجتماعية والعلمائية، إلى جانب حشد من الأهالي.

استُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ محمد إبراهيم، تلاها عرض ريبورتاج توثيقي عن سيرة الشهداء ومواقفهم الجهادية. كما أُقيم مجلس عزاء حسيني بصوت القارئ مهدي طليس.

واختُتم الحفل بقراءة الفاتحة عن أرواح الشهداء الأبرار وأرواح شهداء المقاومة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية
حزب الله بعلبك معركة أولي البأس شهداء على طريق القدس
إقرأ المزيد
المزيد
"مع كل نفَس... بتخسر نفس".. ناصر الدين يطلق حملة توعية من سرطان الرئة
لبنان منذ 39 دقيقة
الشيخ الخطيب للبنانيين: لا تخضعوا ولا تستسلموا لإرادة العدو مهما كانت الضغوط  
الشيخ الخطيب للبنانيين: لا تخضعوا ولا تستسلموا لإرادة العدو مهما كانت الضغوط  
لبنان منذ ساعة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
لبنان منذ ساعتين
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على "إسرائيل" لإرغامها على وقف اعتداءاتها على لبنان 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
لبنان منذ ساعتين
فيّاض: الدولة والجيش والشعب والمقاومة في عين الاستهداف
فيّاض: الدولة والجيش والشعب والمقاومة في عين الاستهداف "الإسرائيلي" برعاية أميركية
لبنان منذ 3 ساعات
حزب الله: الحفاظ على استقلال لبنان يتطلب روحًا مقاومة للاحتلال والعدوان والوصاية
حزب الله: الحفاظ على استقلال لبنان يتطلب روحًا مقاومة للاحتلال والعدوان والوصاية
لبنان منذ 4 ساعات
مواجهات الغجر البطولية | 21 تشرين الثاني 2005
مواجهات الغجر البطولية | 21 تشرين الثاني 2005
خاص العهد منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة