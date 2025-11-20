أحيا حزب الله في بلدة بريتال الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القادة والمجاهدين على طريق القدس: الشهيد القائد علي حسين يونس (الخال)، الشهيد فضل فؤاد جعفر (حبيب)، الشهيد الحاج حسن علي يونس (ولاء مظلوم)، والشهيد حسن محمد إسباط (دانيال)، بإقامة احتفال تأبيني في حسينية البلدة.

حضر المناسبة مسؤول القطاع وعدد من الفعاليات البلدية والاختيارية والاجتماعية والعلمائية، إلى جانب حشد من الأهالي.

استُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ محمد إبراهيم، تلاها عرض ريبورتاج توثيقي عن سيرة الشهداء ومواقفهم الجهادية. كما أُقيم مجلس عزاء حسيني بصوت القارئ مهدي طليس.

واختُتم الحفل بقراءة الفاتحة عن أرواح الشهداء الأبرار وأرواح شهداء المقاومة الإسلامية.

