محمد عيفيف صانع الرواية
"والا": واشنطن تحافظ على تفوّق "إسرائيل" بتقليص قدرة الطائرات المباعة للسعودية

2025-11-21 11:13
قالت مصادر أميركية وخبراء أمن إن طائرات "F-35"، والتي تخطط الولايات المتحدة لبيعها للسعودية، ستكون أقل تقدمًا من تلك التي يستخدمها سلاح الجو "الإسرائيلي"، وذلك تماشيًا مع القانون الأميركي الذي يضمن التفوق العسكري النوعي لـ "إسرائيل" في المنطقة، وفقًا لموقع "والا".

بحسب الموقع، كان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن صفقة البيع هذا الأسبوع، على الرغم من المخاوف في "إسرائيل" من فقدان هذا التفوق النوعي. لكن مصادر قالت إن الطائرات التي ستُباع للرياض لن تحتوي على الميزات نفسها الموجودة في "إسرائيل"، بما في ذلك أنظمة الأسلحة المتقدمة ومعدات الحرب الإلكترونية، في حين تتمتع "إسرائيل" بتصاريح خاصة تتيح لها تحديث مقاتلات الـ"F-35" التي تملكها، بما في ذلك القدرة على دمج أنظمة أسلحة خاصة بها، وإضافة قدرات للتشويش على الرادارات، فضلًا عن ترقيات أخرى لا تحتاج إلى موافقة الولايات المتحدة.

كما نقل الموقع عن دوغلاس بيركي، وهو المدير التنفيذي لمعهد ميتشل لدراسات الجو والفضاء، قوله إنه حتى لو حصلت السعودية على المقاتلات الشبحية، فمن غير المتوقع أن تحصل على صاروخ الجو– جو"AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile"، وهو صاروخ الجيل الجديد الذي يجري تطويره للطائرات من الجيل الخامس. ويمثل هذا الصاروخ، والذي يبلغ مداه نحو 190 كيلومترًا، أكثر التقنيات حساسية المرتبطة بمنظومات الـF-35. ومن المرجح أن يُعرض هذا الصاروخ على "إسرائيل".

