عشية الذكرى الـ٨٢ للاستقلال، زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قيادة قطاع جنوب الليطاني، في ثكنة بنوا بركات في صور، حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقائد القطاع العميد الركن نقولا تابت وكبار الضباط.

أدّت ثلة من الجيش التحية وعزفت موسيقى النشيد الوطني؛ ثم توجه رئيس الجمهورية والعماد هيكل إلى مكتب قائد القطاع، واطلعا منه على الوضع الأمني فيه.

بعد ذلك، انتقل الرئيس عون وقائد الجيش إلى قاعة العمليات؛ حيث ألقى العماد هيكل كلمة رحب فيها برئيس الجمهورية في زيارته التفقدية، والتي تزامنت مع ذكرى الاستقلال، وهي تؤكد مرة أخرى دعمه الدائم للجيش وحرصه على زيارة الجنوب وتفقد أهله والعسكريين المنتشرين فيه. وقال: "نجدد، اليوم، أمام فخامتكم التمسك بالحفاظ على لبنان وسيادته واستقلاله وحماية سلمه الأهلي".

بعده؛ قدم رئيس قسم العمليات في قطاع جنوب الليطاني العقيد رشاد بو كروم عرضًا مفصلًا معززًا بالخرائط والأرقام عن الوضع الراهن في القطاع والأعمال التي ينفذها الجيش تطبيقًا للخطة التي وضعتها القيادة.

تضمن العرض معلومات عما أنجز حتى الآن، وعن انتشار الجيش في المواقع والمراكز المحددة والحواجز الدائمة والظرفية والأماكن المستحدثة على طول الحدود، والدوريات التي يسيّرها الجيش للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. كما اطلع الرئيس عون على الخرائط والصور التي تظهر المساحات التي تجاوزت فيها القوات "الإسرائيلية" الخط الأزرق، خلال إنشائها حائطًا، تجاوزت فيه الحدود الجنوبية المعترف بها دوليًا.

وقدم العميد الركن تابت ملخصًا للمداولات التي دارت، خلال اجتماع لجنة "الميكانيزم"، والموقف اللبناني الثابت في الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها على أراضيها.

الرئيس عون

على الأثر، تحدث الرئيس عون إلى الضباط مهنئًا بذكرى الاستقلال، لافتًا إلى أن الاحتفالات التقليدية التي تقام في المناسبة ستغيب هذه السنة بسبب الظروف التي يمر بها البلد. وقال: "أتيت، اليوم، إلى الجنوب في ذكرى الاستقلال، لأؤكد أن هذه المنطقة الغالية هي في قلوبنا دائمًا، وأن الجيش الذي يحمي الجنوبيين كما جميع اللبنانيين، ثابت في مواقفه والتزامه في الدفاع عن الكرامة الوطنية والسيادة والاستقلال. وهو يقدم وفاء لهذه المبادىء الشهيد تلو الآخر غير آبه بما يتعرض له من حين إلى آخر من حملات التجريح والتشكيك والتحريض".

كما نوه الرئيس عون بالدور المميز الذي يقوم به الجيش المنتشر في الجنوب عمومًا، وفي قطاع جنوب الليطاني خصوصًا، محييًا ذكرى العسكريين الشهداء الذين سقطوا منذ بدء تنفيذ الخطة الأمنية، والذين بلغ عددهم 12 شهيدًا.

في ختام اللقاء، هنأ الرئيس عون قائد الجيش العماد هيكل بعيد الاستقلال مقدرًا الجهود التي يبذلها مع معاونيه في تمكين المؤسسة العسكرية من القيام بمهامها بإخلاص وتفان، متمنيًا أن تعود ذكرى الاستقلال في السنة المقبلة وقد تحرر الجنوب كله، وارتفع عند حدوده العلم اللبناني وحده رمز السيادة والكرامة الوطنية.

