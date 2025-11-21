بعث آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي برسالة إلى لاعبة رياضة "المواي تاي" الإيرانية "فرشته حسن زاده"، وهي ممثلة فريق "المواي تاي" الإيراني للسيدات في فئة وزن 45-50 كجم والتي واجهت منافستها المغربية في نهائي منافسات "المواي تاي" ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وأنهت مسيرتها الرياضية بفوزها بالميدالية الفضية.

بعد فوزها بالميدالية الفضية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، صرّحت حسن زاده أنها كانت تودّ إهداء ميداليتها الذهبية- إن حصلت عليها- للإمام الخامنئي، فكتب سماحته إلى فرشته حسن زاده قائلًا: "تحياتي وشكري لك، إن تصميمك وجهدك وإيمانك وثقتك بنفسك، أفضل من الذهب يا ابنتي".

