استمرارًا لنهجه الفاشي بحق الشعب الفلسطيني، أطلق جيش العدو "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة (21 تشرين الثاني/ نوفمبر) النار على شاب فلسطيني وأرداه شهيدًا، في شارع الطينة جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

إثر الحادث، قال شهود عيان إن المواطن "استشهد في منطقة خارج سيطرة الجيش "الإسرائيلي" في جنوب مدينة خان يونس". وفي اعتداء آخر، نفذ جيش العدو غارات جوية على شرق خان يونس، مواصلًا أعمال نسف المنازل شرق المدينة وداخل مدينة رفح أيضًا.

هذا، وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار على ساحل بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أما مدفعية الاحتلال فقصفت منطقة شرق مخيم البريج وسط القطاع.

في شرق غزة، قام العدو "الإسرائيلي" بعمليات نسف منازل سكنية، فجر اليوم الجمعة. وبحسب شهود عيان نقل العدو الخط الأصفر نحو 500 متر باتجاه الغرب في حي التفاح شرق المدينة، فيما أجبر مئات المواطنين على النزوح تحت وقع إطلاق النار.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد 33 فلسطينيًا وإصابة 88 في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار، أفادت مصادر طبية باستشهاد 312 مواطنًا وإصابة 760، فيما جرى انتشال 572 جثمانًا لشهداء فلسطينيين، فيما ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69546 شهيدًا و170833 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

