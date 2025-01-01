يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

فلسطين

شهيدان برصاص الاحتلال في القدس المحتلة
فلسطين

شهيدان برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

2025-11-21 13:48
80

استشهد فتى وطفل برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة (21 تشرين الثاني 2025)، في بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيدين هما: عمرو خالد أحمد المربوع (18 عامًا) وسامي إبراهيم سامي مشايخ (16 عامًا).

وقبيل ذلك، ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابتين خطرتين برصاص الاحتلال، إحداهما بالصدر، في كفر عقب.

ووفقًا لمصادر فلسطينية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب، ونشرت القناصة في أنحاء عدة من البلدة، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة آخر.

فلسطين المحتلة القدس المحتلة جيش الاحتلال الاسرائيلي
