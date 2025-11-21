يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
محمد عيفيف صانع الرواية
لبنان

وزير العمل وضع إكليلاً من الزهر على ضريح الرئيس عسيران في صيدا
لبنان

وزير العمل وضع إكليلاً من الزهر على ضريح الرئيس عسيران في صيدا

2025-11-21 15:13
87

وضع وزير العمل الدكتور محمد حيدر، باسم الجمهورية اللبنانية، إكليلًا من الزهر على ضريح رجل الاستقلال الراحل الرئيس عادل عسيران في جبانة حسينية دار الإفتاء الجعفري البوابة الفوقا في صيدا، لمناسبة الذكرى الـ 82 للاستقلال.

خلافًا لما جرت عليه العادة، في كل عام، اقتصرت مراسم الذكرى على استقبال الوزير حيدر بعزف ثلة من الجيش اللبناني النشيد الوطني وأداء التحية، في حضور نجل الرئيس الراحل النائب علي عسيران ومفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران وممثل قائد الجيش العميد حسين طباجة والسفير عبد المولى الصلح ورئيس مكتب مخابرات صيدا الرائد هادي الحاج شحادة وفاعليات بلدية واقتصادية وتربوية.

بعدها؛ وضع الوزير حيدر إكليل الزهر على الضريح برفقة العميد طباجة، على وقع عزف لحن الموتى، واختتمت المراسم بتلاوة سورة الفاتحة لروح الرئيس الراحل.

الكلمات المفتاحية
لبنان عيد الاستقلال وزير العمل محمد حيدر
