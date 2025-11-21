يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
محمد عيفيف صانع الرواية
لبنان

الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على
لبنان

الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على "إسرائيل" لإرغامها على وقف اعتداءاتها على لبنان 

2025-11-21 16:31
68

دعا رئيس الجمهورية، جوزاف عون، المجتمع الدولي، لا سيّما الاتحاد الأوروبي، إلى "ممارسة الضغط على "إسرائيل" لإرغامها على وقف اعتداءاتها على لبنان والتزام اتفاق إنهاء الأعمال العدائية".

وقال الرئيس عون، خلال استقباله الممثّلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، كايسا أولونغرين: "ملتزمون تنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح"، مضيفًا: "مصلحة أوروبا تعزيز قُدرات الجيش لأنّ الحفاظ على أمن لبنان وسلامته هو حفاظ على أمنها وسلامتها".

وأشار إلى أنّ "لبنان يرحّب بأيّ دعم يقدّمه الاتحاد، لا سيّما بعد انسحاب "اليونيفيل" خلال عام 2027". كما شدّد على أنّ "الإصلاحات مطلبٌ لبناني قبل أنْ يكون مطلبًا دوليًا".

وتطرّق الرئيس عون إلى الانتخابات النيابية المرتقَبة، فقال: "موقفي واضح لجهة ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها".

