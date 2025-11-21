بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمناصرة لغزّة وفلسطين، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية وبلدة بليدا الجنوبية، الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس هيثم صالح المصري "باسل"، بمسيرة حاشدة شاركت فيها شخصيّات وفعاليّات وعلماء دين وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التّشييع فرق من كشافة الإمام المهدي (عج) حملت الرايات الحسينية والكشفية ورايات لبنان والمقاومة وصور القادة وشهداء المقاومة الإسلامية، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة جابت شوارع البلدة وصولًا إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق دربه السعداء.

