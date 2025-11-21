يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية

لبنان

لبنان

"مع كل نفَس... بتخسر نفس".. ناصر الدين يطلق حملة توعية من سرطان الرئة

2025-11-21 18:05
وزير الصحة: سأُعيد طرح منع التدخين على طاولة الحكومة للتشدُّد في المسألة
46

أطلقت وزارة الصحة، بالشراكة مع "اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان"، الحملة الوطنية للتوعية حول سرطان الرئة تحت شعار "مع كل نفَس... بتخسر نفس"، والتي تحذّر من مخاطر التدخين بجميع أشكاله، وذلك خلال لقاء عُقد بحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين.

وشدّد ناصر الدين، في كلمة ألقاها خلال إطلاق الحملة، على أنّ "شعارها ليس شعارًا إعلاميًا فحسب، بل إنّه عنوان إنساني هدفت من خلاله اللجنة التي خططت للحملة الوطنية" إلى التحذير من مخاطر سرطان الرئة والعمل على المحافظة على الحياة، وعدم الاستخفاف بما يؤدّي إليه التدخين على أنواعه من سجائر وVape ونرجيلة من مخاطر صحية قاتلة".

وبيّن أنّ "هذه الحملة تأتي من ضمن ما تنصُّ عليه الخطة الوطنية للسرطان في لبنان، حول إطلاق حملات توعية وتشخيص مبكر لاتّباع نمط حياة يجنّب الإنسان الإصابة بالمرض".

وأكد وزير الصحة أنّ "الأرقام تشير إلى ارتفاعٍ مطَّرِد في عدد المصابين بسرطان الرئة، بما يترافق مع ارتفاعٍ مستمر في الوفيات، ليصبح سرطان الرئة القاتل الأول بين سرطانات الرجال". ولفت الانتباه إلى أنّ "سرطان الرئة، على خطورته، هو من السرطانات التي يمكن الوقاية منها بشكل كبير، ومن دون الحاجة إلى لقاح أو كلفة"، مضيفًا: "الأرقام تقول بكل وضوح: من أصل كل 100 عائلة يُصاب أحد أفرادها بسرطان الرئة وتعيش معاناة التشخيص والعلاج ومخاطر الفقدان، هناك 85 عائلة كانت ستواصل حياتها بشكل طبيعي لو لم يكن أحد أفرادها مدخنًا". وتساءل: أليس هذا بحدِّ ذاته لقاحًا حقيقيًّا؟".

كما نبّه ناصر الدين إلى أنّ "مسؤولية مواجهة هذه الآفّة لا تقع على عاتق وزارة الصحة وحدها، بل هي شراكة مجتمعية كاملة"، مشيرًا إلى أنّ "دور الجهات الرقابية يبقى أساسيًا في التطبيق الصارم لأحكام القانون 174 الهادف إلى الحدّ من التدخين في الأماكن العامة". 

وقال: "مع الأسف أقرّوا القانون ولكنّه لم يُنفّذ، بل إنّ هناك من يهزأ بتأثيراته، ويتحدّث عن ضرورة عدم إقرار ما يمكن أنْ يضرّ بالسياحة"، متسائلًا: "هل إنّ سياحتنا أفضل من السياحة في الدول المجاورة؟ لماذا يُطبَّق القانون في دول أخرى دون أيّ تأثير في السياحة ودون أنْ يُعتبَر التدخين حرية اجتماعية؟".

وجزم بأنّ "لتطبيق القانون إيجابيات كثيرة، فهو يوفّر على خزينة الدولة ويخفِّض التكاليف العلاجية والاستشفائية ويحمي أرواحًا غالية لا تُقدَّر بأرقام".

وفيما أعلن عن أنّ "الوزارة عازمة على تطبيق القانون"، أكّد وزير الصحة أنّه "سيُعيد طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء للتشدُّد في المسألة".

كما ذكّر بأنّ ""الحملة الوطنية للوقاية من سرطان الثدي" مستمرة حتى رأس السنة، وستتبع الحملة للتوعية على سرطان الرئة حملات أخرى للتوعية ضد مختلف أنواع السرطان".

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية وزارة الصحة ركان ناصر الدين
إقرأ المزيد
المزيد
"مع كل نفَس... بتخسر نفس".. ناصر الدين يطلق حملة توعية من سرطان الرئة
لبنان منذ 42 دقيقة
الشيخ الخطيب للبنانيين: لا تخضعوا ولا تستسلموا لإرادة العدو مهما كانت الضغوط  
الشيخ الخطيب للبنانيين: لا تخضعوا ولا تستسلموا لإرادة العدو مهما كانت الضغوط  
لبنان منذ ساعة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد هيثم صالح المصري في بليدا
لبنان منذ ساعتين
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على
الرئيس عون: ليضغط المجتمع الدولي على "إسرائيل" لإرغامها على وقف اعتداءاتها على لبنان 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
"مع كل نفَس... بتخسر نفس".. ناصر الدين يطلق حملة توعية من سرطان الرئة
لبنان منذ 42 دقيقة
قعقور لـ
قعقور لـ "العهد": نرفض أي إملاءات خارجية تُفرض على الجيش اللبناني
خاص العهد منذ يوم
الكورة | ناشطون بيئيون يواجهون تمديد مقالع الترابة
الكورة | ناشطون بيئيون يواجهون تمديد مقالع الترابة
لبنان منذ يوم
إيران تُدين العدوان
إيران تُدين العدوان "الإسرائيلي" على جنوب لبنان وتحمّل واشنطن المسؤولية
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة