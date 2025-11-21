أطلقت وزارة الصحة، بالشراكة مع "اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان"، الحملة الوطنية للتوعية حول سرطان الرئة تحت شعار "مع كل نفَس... بتخسر نفس"، والتي تحذّر من مخاطر التدخين بجميع أشكاله، وذلك خلال لقاء عُقد بحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين.

وشدّد ناصر الدين، في كلمة ألقاها خلال إطلاق الحملة، على أنّ "شعارها ليس شعارًا إعلاميًا فحسب، بل إنّه عنوان إنساني هدفت من خلاله اللجنة التي خططت للحملة الوطنية" إلى التحذير من مخاطر سرطان الرئة والعمل على المحافظة على الحياة، وعدم الاستخفاف بما يؤدّي إليه التدخين على أنواعه من سجائر وVape ونرجيلة من مخاطر صحية قاتلة".

وبيّن أنّ "هذه الحملة تأتي من ضمن ما تنصُّ عليه الخطة الوطنية للسرطان في لبنان، حول إطلاق حملات توعية وتشخيص مبكر لاتّباع نمط حياة يجنّب الإنسان الإصابة بالمرض".

وأكد وزير الصحة أنّ "الأرقام تشير إلى ارتفاعٍ مطَّرِد في عدد المصابين بسرطان الرئة، بما يترافق مع ارتفاعٍ مستمر في الوفيات، ليصبح سرطان الرئة القاتل الأول بين سرطانات الرجال". ولفت الانتباه إلى أنّ "سرطان الرئة، على خطورته، هو من السرطانات التي يمكن الوقاية منها بشكل كبير، ومن دون الحاجة إلى لقاح أو كلفة"، مضيفًا: "الأرقام تقول بكل وضوح: من أصل كل 100 عائلة يُصاب أحد أفرادها بسرطان الرئة وتعيش معاناة التشخيص والعلاج ومخاطر الفقدان، هناك 85 عائلة كانت ستواصل حياتها بشكل طبيعي لو لم يكن أحد أفرادها مدخنًا". وتساءل: أليس هذا بحدِّ ذاته لقاحًا حقيقيًّا؟".

كما نبّه ناصر الدين إلى أنّ "مسؤولية مواجهة هذه الآفّة لا تقع على عاتق وزارة الصحة وحدها، بل هي شراكة مجتمعية كاملة"، مشيرًا إلى أنّ "دور الجهات الرقابية يبقى أساسيًا في التطبيق الصارم لأحكام القانون 174 الهادف إلى الحدّ من التدخين في الأماكن العامة".

وقال: "مع الأسف أقرّوا القانون ولكنّه لم يُنفّذ، بل إنّ هناك من يهزأ بتأثيراته، ويتحدّث عن ضرورة عدم إقرار ما يمكن أنْ يضرّ بالسياحة"، متسائلًا: "هل إنّ سياحتنا أفضل من السياحة في الدول المجاورة؟ لماذا يُطبَّق القانون في دول أخرى دون أيّ تأثير في السياحة ودون أنْ يُعتبَر التدخين حرية اجتماعية؟".

وجزم بأنّ "لتطبيق القانون إيجابيات كثيرة، فهو يوفّر على خزينة الدولة ويخفِّض التكاليف العلاجية والاستشفائية ويحمي أرواحًا غالية لا تُقدَّر بأرقام".

وفيما أعلن عن أنّ "الوزارة عازمة على تطبيق القانون"، أكّد وزير الصحة أنّه "سيُعيد طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء للتشدُّد في المسألة".

كما ذكّر بأنّ ""الحملة الوطنية للوقاية من سرطان الثدي" مستمرة حتى رأس السنة، وستتبع الحملة للتوعية على سرطان الرئة حملات أخرى للتوعية ضد مختلف أنواع السرطان".

