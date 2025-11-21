شهدت العاصمة المغربية الرباط، الأربعاء 19/11/2025 مراسم حفل إعلان جوائز الأفضل في كرة القدم الإفريقية لعام 2025، حيث فاز النجم المغربي أشرف حكيمي؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب كرة قدم إفريقي. وقد تفوق حكيمي على منافسيه البارزين؛ المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والنيجيري فيكتور أوسيمين.

ويأتي تتويج حكيمي تتويجًا لموسم استثنائي، حيث قاد فريقه باريس سان جيرمان إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، بالإضافة إلى ألقاب دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الأوروبية.

بهذا الإنجاز، يصبح حكيمي أول مدافع يفوز بالجائزة منذ 52 عامًا، كما أنه أول لاعب مغربي يحصد اللقب منذ فوز لاعب خط الوسط مصطفى حجي بها عام 1998.

وشهد الحفل حضورًا كبيرًا ضم جياني انفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وباتريس موتسيبي؛ رئيس الاتحاد الإفريقي (الكاف)، وناصر الخليفي؛ رئيس نادي باريس سان جيرمان.

سيطرة مغربية شاملة على الجوائز



حصدت المغرب نصيب الأسد من الجوائز في مختلف الفئات. فإلى جانب فوز حكيمي بجائزة أفضل لاعب، ذهبت جائزة أفضل حارس مرمى للرجال إلى نجم الهلال السعودي ياسين بونو. كما توج المغرب بجائزة أفضل منتخب للرجال، عن فئة المنتخبات تحت الـ 20 عامًا بعدما فاز بكأس العالم.

وفي فئة السيدات والشباب، فازت المغربية غزلان الشباك؛ لاعبة الهلال السعودي بجائزة أفضل لاعبة إفريقية. وحصدت المغربية ضحى المدني؛ لاعبة الجيش الملكي جائزة أفضل لاعبة إفريقية شابة للمرة الثانية على التوالي، في حين حصل مواطنها عثمان معما لاعب واتفورد الإنغليزي على جائزة أفضل لاعب شاب.

وعلى صعيد الجوائز الأخرى، فاز نادي بيراميدز المصري بجائزة أفضل نادٍ للرجال، وحصد لاعبه القادم من الكونغو الديمقراطية فيستون مايلي جائزة أفضل لاعب أندية إفريقية. أما جائزة أفضل مدرب في القارة، فذهبت إلى بوبستا؛ مدرب الرأس الأخضر، بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل التاريخي إلى كأس العالم 2026.

الكلمات المفتاحية