أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية؛ محمد طاهر أندرابي، أنّ بلاده "تعارض الإجراءات التصعيدية والمعادية للدبلوماسية بشأن القضية النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيرًا إلى أنّ "إسلام آباد تدعم حق طهران في تخصيب اليورانيوم، وإحياء الاتفاق النووي".

وقال أندرابي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في إسلام آباد، الجمعة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إنّ "باكستان أعلنت سابقًا عن معارضتها لأيّ عمل عسكري أجنبي ضد المنشآت النووية الإيرانية، وتؤكّد مجدّدًا موقفها الرافض لأيّ مواجهة مع طهران أو أيّ نهج معادٍ للدبلوماسية"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف: "نود تذكيركم بأنّ باكستان دعمت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 في الأشهر الأخيرة، وقرارًا آخر اتخذته كوريا الجنوبية بشأن استمرار رفع العقوبات عن إيران، وترى (إسلام آباد)، أنّه لا ينبغي اتّباع نهج المواجهة والعقوبات لحل هذه القضية".

وبشأن زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية؛ مجيد تخت روانجي، إلى إسلام آباد الأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: "نُقدِّر الدور الإقليمي لطهران. خلال المشاورات مع السيد تخت روانجي، تمّت مراجعة قضايا باكستان وأفغانستان".

كما أعرب أندرابي عن تقديره لعرض طهران المساعدة في تهدئة التوترات بين كابول وإسلام آباد، قائلًا: "هناك مشاورات بين البلدين على جميع المستويات، ونُقيّم بإيجابية دور طهران في المساعدة على حل التوترات الحالية".



الكلمات المفتاحية