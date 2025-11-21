أقيمت الليلة الأولى من مراسم العزاء لاستشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) مساء اليوم الجمعة 21/11/2025 بحضور آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامئني وآلاف المواطنين من مختلف شرائح المجتمع في حسينية "الإمام الخميني (رض)".

ونقلًا عن الموقع الإلكتروني لمكتب الإمام الخامنئي، ألقى حجة الإسلام رحيم شرفي كلمةً في هذه المراسم، استشهد فيها بآيات قرآنية، شرح فيها مخططات العدو وأهدافه في المجتمع الإسلامي، وقال: "الفرقة والخلاف، والتغلغل، وإثارة الشك والريبة، والعقوبات الاقتصادية" من بين القضايا التي لطالما سعى أعداء الدين إلى استغلالها لكسر صمود المجتمع الإسلامي ومقاومته؛ لذا، يجب اليقظة في مواجهة أهداف العدو".

وفي هذه المراسم، ألقى منشد أهل البيت (ع) سعيد حداديان قصائد في رثاء السيدة الزهراء (ع).

الكلمات المفتاحية