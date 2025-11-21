يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

وفد المهن الحرة في حزب الله يزور نقابة المحامين شمالًا ويهنئ النقيب ضاهر بانتخابه
لبنان

وفد المهن الحرة في حزب الله يزور نقابة المحامين شمالًا ويهنئ النقيب ضاهر بانتخابه

2025-11-21 22:02
185
فادي منصور - مراسل

مراسل العهد

48 مقالاً

زار وفد من حزب الله، ضم مسؤول المهن الحرة؛ حسن حجازي، وعضو المجلس السياسي في حزب الله؛ محمد صالح، نقابة المحامين في الشمال، حيث قدّم التهنئة للنقيب مروان ضاهر لمناسبة انتخابه. 

وأكد الوفد أنّ "ضاهر خاض الاستحقاق النقابي بأمانة ومسؤولية، وكان وفيًا لقِيَم المهنة ومبادئها المهنية والإنسانية".

وشدّد الوفد على "أهمية ترسيخ قضاء نزيه قائم على الحق والعدالة، باعتباره ركيزة لبناء مجتمع يحفظ كرامات الناس وحقوقهم ويؤمّن لهم الوصول إلى العدالة بلا تمييز".

وتوقف الوفد عند "الدور الوطني والأخلاقي لنقابة المحامين في الشمال في إدانة العدوان على لبنان وغزة والوقوف إلى جانب المظلومين في كل الساحات، باعتبارها صوتًا مهنيًا يقف مع الحق ويعبّر عن التزام ثابت بالدفاع عن الإنسان ورفض كل أشكال الظلم".

كما أشاد الوفد بـ"الدور الذي يمكن أنْ تؤدّيه النقابة في تعزيز الثقة بالقضاء وصون استقلاليته ودعم كل المبادرات التي تخدم الإنسان وتحمي كرامته".
 
وتمنّى الوفد للنقيب ضاهر "النجاح في مهامه والعمل بثبات إلى جانب الناس وقضاياهم وتعزيز حضور النقابة في الملفات التي تمسُّ العدالة وحقوق المواطنين".

حزب الله وحدة المهن الحرة في حزب الله طرابلس والشمال نقابة المحامين
