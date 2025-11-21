حسم فريق جويا تأهّلهُ إلى ربع نهائي بطولة كأس لبنان لكرة القدم الـ16، بفوزهِ على شباب الغازية بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الّتي جمعتهما، الجمعة 21/11/2025 على أرض ملعب عباس ناصر.

افتتح محمد جواد التسجيل لجويا في الدقيقة الـ26، وتبعهُ كيتوا بالهدف الثاني بعد دقائق قليلة (33)، قبل أن يختتم محمد فتوح ثلاثية الفريق قبل عشر دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

وفي مباراةٍ أخرى رافق الصفاء جويا إلى الدور نفسهِ بالفوز على تجمع شباب بعلبك 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بحمدون البلدي.

سجل للصفاء: حسين حيدر (28)، كامارا (54 ركلة جزاء، 72) وحسن مهنا (57)، وسجل لشباب بعلبك: حيدر يونس (75).

وبدورهِ، وفي المباراة الثالثة، تأهّل التضامن صور إلى دور الثمانية بالفوز على شباب الساحل 2-1 على ملعب الإمام موسى الصدر.

وبعد أن افتتح الساحل التسجيل عند الدقيقة الـ45، عاد التضامن ليدرك التعادل في الدقيقة الـ70، قبل أن يخطف علي كوراني هدف الفوز في الدقيقة الـ83.

وتقام غدًا السبت أربع مباريات، أقواها بين الأنصار والعهد في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية الساعة الرابعة بعد الظهر.

وتسبقها ثلاث مباريات الساعة الأولى والنصف بعد الظهر بين: النجمة - التضامن صور على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، وبين السلام زغرتا - الشباب الغازية على ملعب الصفاء، وبين الاصلاح البرج الشمالي - البرج على ملعب الامام السيد موسى الصدر في بلدة انصار الجنوبية.

الكلمات المفتاحية