عربي ودولي

روسيا: قرار "الذرية الدولية" ضد إيران ضربة خطيرة للثقة بها 

2025-11-21 23:01
وصفت روسيا القرار الجديد للدول الغربية في مجلس المحافظين لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ضد إيران بأنّه "ضربة خطيرة للثقة الدولية بالوكالة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إنّه "لا يوجد أيّ أساس للإجراءات الاستثنائية من قِبَل المجلس فيما يتعلّق بأنشطة التفتيش في إيران. الأمانة (في الوكالة) لم تطلب من مجلس المحافظين إصدار توجيهات".

وأضافت زاخاروفا: "نحن نعتبر هذا الإجراء الاستفزازي للمعسكر الغربي ضربة خطيرة للثقة الدولية بنظام ضمانات الوكالة والنظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية".

وفيما أكدت أنّ "سلوك الأوروبيين المزدوج لن يساعد في تطوير التعاون البناء بين إيران والوكالة"، قالت زاخاروفا إنّ "محاولات الغرب تبرير إعادة العقوبات القديمة بالمشاكل الحالية في أنشطة تفتيش الوكالة في إيران، التي نؤكد أنّها لم تكن من صنع طهران، هي تلاعب مخادع يضعف أساس أنشطة التحقُّق في الوكالة".

جدير ذكره أنّ مجلس محافظي الوكالة صادق، أمس، على القرار المشترك الذي اقترحته كلٌّ من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد إيران، وذلك بموافقة 19 صوتًا، بينما عارضت القرار كلٌّ من الصين وروسيا والنيجر القرار، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، بما في ذلك البرازيل وجنوب أفريقيا والهند ومصر وتايلاند.

وسبق أنْ وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، قرار مجلس محافظي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بأنّه "غير قانوني وغير مبرَّر"، واعتبرت أنّ "هذا المجلس يفتقر إلى أيّ صلاحية لإعادة قرارات مجلس الأمن المنتهية". كما أعلنت عن أنّها "لن تتقاعس عن أيّ إجراء لحماية حقوق الشعب الإيراني ومصالحه في مجال الطاقة النووية السلمية".

روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايران
