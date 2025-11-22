Your browser does not support the video tag.

قدّم فريق الدفاع المدني في بلدية عيترون نموذجًا في الإلتزام الإنساني خلال معركة طوفان الأقصى، إذ كان حاضرًا على الدوام لتلبية النداءات وتوفير الظروف الملائمة لصمود الأهالي في أرضهم. واستمر الفريق في أداء مهامه خلال معركة أولي البأس، متصدّيًا لمسؤولياته تجاه الأرض، رغم المخاطر التي أحاطت به.

وفي جريمةٍ ضدّ الإنسانية، استهدف العدو الإسرائيلي المستوصف الصحي، قبل أن يعاود استهداف مركز الدفاع المدني والفريق بشكل مباشر، ما أدى إلى ارتقاء أفراد الفريق وجرح البعض أثناء محاولتهم إسعاف المصابين في المستوصف، مُقدّمين أسمى صور التضحية في سبيل الواجب الإنساني.



