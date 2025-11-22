يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
محمد عيفيف صانع الرواية
أبطال الواجب الإنساني.. يخطّون بدمائهم التضحية

2025-11-22 08:40
قدّم فريق الدفاع المدني في بلدية عيترون نموذجًا في الإلتزام الإنساني خلال معركة طوفان الأقصى، إذ كان حاضرًا على الدوام لتلبية النداءات وتوفير الظروف الملائمة لصمود الأهالي في أرضهم. واستمر الفريق في أداء مهامه خلال معركة أولي البأس، متصدّيًا لمسؤولياته تجاه الأرض، رغم المخاطر التي أحاطت به.

وفي جريمةٍ ضدّ الإنسانية، استهدف العدو الإسرائيلي المستوصف الصحي، قبل أن يعاود استهداف مركز الدفاع المدني والفريق بشكل مباشر، ما أدى إلى ارتقاء أفراد الفريق وجرح البعض أثناء محاولتهم إسعاف المصابين في المستوصف، مُقدّمين أسمى صور التضحية في سبيل الواجب الإنساني.
 

الهيئة الصحية الإسلامية الدفاع المدني شهداء المقاومة الإسلامية عيترون العدوان الإسرائيلي على لبنان 2024
