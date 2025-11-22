في يومٍ يفترض أن يحتفل فيه لبنان بعيد "الاستقلال"، في ما لا يزال جزء من أراضيه محتلًّا والاعتداءات "الإسرائيلية" متواصلة وتستهدف المواطنين اللبنانيين في الجنوب، استُشهد الشاب كامل رضا قرنبش من بلدة زوطر الشرقية صباح اليوم السبت (22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025)، جراء استهداف مسيّرة "إسرائيلية" بغارة جوية لسيارته من نوع "رابيد" التي كان يقودها على طريق عين السماحية في بلدته زوطر الشرقية الجنوبية.

كذلك، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 5 مواطنين بجروح في بلدة شقرا بقضاء بنت جبيل بسبب قنبلة صوتية ألقتها مسيّرة "إسرائيلية".

وليل أمس الجمعة، ارتقى شهيد في غارة "إسرائيلية" بعد استهداف سيارة عند أطراف بلدة فرون في الجنوب.

ويأتي ذلك في سياق استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان، في انتهاكٍ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ومنذ ذلك الحين، سجّلت وزارة الصحة اللبنانية، في آخر إحصاء حتّى الشهر الجاري، استشهاد 332 شخصًا وجرح 945 آخرين في الاعتداءات والخروقات "الإسرائيلية".

