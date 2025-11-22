قال رئيس بعثة "قوات حفظ السلام - اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا، إنّ "اليونيفيل تواصل التزامها بدعم الجيش اللبناني"، واصفًا الجيش بأنّه "شريكنا في تعزيز الاستقرار في الجنوب".

واعتبر أبانيارا، بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان، أنّ إعادة الانتشار الكامل للجيش في مختلف مناطق الجنوب تُعدّ خطوة أساسية لبسط سلطة الدولة.

كما أكد أبانيارا أنّ الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، "أمرٌ محوري للتقدّم في تنفيذ القرار 1701 وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار دائم".

وأشار إلى أنّ قوات "اليونيفيل" التقت، خلال الأسبوع الماضي، في مقرها لإحياء هذه المناسبة الوطنية (ذكرى الاستقلال)، "مجدّدين دعمهم للبنان واستقراره وسيادته".

وفي هذه المناسبة، قال قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، إنّ البلاد تمرّ بـ"مرحلة مصيرية تُعدّ من الأصعب في تاريخها"، وسط استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" لأراضٍ لبنانية وتصاعد الاعتداءات والانتهاكات، مؤكدًا أن تحرير الأراضي يكمل ذكرى الاستقلال.

