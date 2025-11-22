قال برنامج الغذاء العالمي، إنّ العائلات في قطاع غزّة تواجه نقصًا حادًا في السيولة المالية، ولا تمتلك النقود لشراء احتياجاتها الأساسية، حتّى في الحالات التي تتوفّر فيها بعض السلع في الأسواق.

وأشار البرنامج إلى أنّ الكثير من سكان القطاع غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية رغم إعلان وقف إطلاق النار، في ظل الأزمة الخانقة.

كما أوضح أنّ بعض السلع والخضراوات والفواكه دخلت إلى غزّة، لكن أسعارها مرتفعة للغاية، ما يجعل السكان غير قادرين على شرائها.

وشدّد البرنامج على أنّ استهداف الفلسطينيين ما زال مستمرًا في غزّة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزّة قد أعلنت، الخميس، ارتفاع حصيلة الاعتداءات "الإسرائيلية" في القطاع منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلى 312 شهيدًا و760 جريحًا، وانتشال 572 جثمان شهيد.

