يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي برلمانيون أوروبيون يندّدون بالتصعيد الأميركي في الكاريبي ويحذّرون من تهديد فنزويلا

فلسطين

فلسطين

"الغذاء العالمي": عائلات غزّة بلا قدرة شرائية وأسعار السلع مرتفعة

2025-11-22 10:28
برنامج الغذاء العالمي يؤكد أن الكثير من سكان قطاع غزّة غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية، رغم إعلان وقف إطلاق النار.
94

قال برنامج الغذاء العالمي، إنّ العائلات في قطاع غزّة تواجه نقصًا حادًا في السيولة المالية، ولا تمتلك النقود لشراء احتياجاتها الأساسية، حتّى في الحالات التي تتوفّر فيها بعض السلع في الأسواق.

وأشار البرنامج إلى أنّ الكثير من سكان القطاع غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية رغم إعلان وقف إطلاق النار، في ظل الأزمة الخانقة.

كما أوضح أنّ بعض السلع والخضراوات والفواكه دخلت إلى غزّة، لكن أسعارها مرتفعة للغاية، ما يجعل السكان غير قادرين على شرائها.

وشدّد البرنامج على أنّ استهداف الفلسطينيين ما زال مستمرًا في غزّة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزّة قد أعلنت، الخميس، ارتفاع حصيلة الاعتداءات "الإسرائيلية" في القطاع منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلى 312 شهيدًا و760 جريحًا، وانتشال 572 جثمان شهيد.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
إقرأ المزيد
المزيد
حماس: تغيير خطوط الانسحاب مرفوض ويهدف لفرض واقع جديد
حماس: تغيير خطوط الانسحاب مرفوض ويهدف لفرض واقع جديد
فلسطين منذ ساعة
إعلام الأسرى يدين الاعتداء على الأسير أحمد سعدات ويحمّل الاحتلال مسؤولية حياته
إعلام الأسرى يدين الاعتداء على الأسير أحمد سعدات ويحمّل الاحتلال مسؤولية حياته
فلسطين منذ 4 ساعات
رغم وقف إطلاق النار.. الجيش
رغم وقف إطلاق النار.. الجيش "الإسرائيلي" يكثف من نسف المنازل شرق القطاع 
فلسطين منذ 7 ساعات
"الغذاء العالمي": عائلات غزّة بلا قدرة شرائية وأسعار السلع مرتفعة
فلسطين منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
حماس: تغيير خطوط الانسحاب مرفوض ويهدف لفرض واقع جديد
حماس: تغيير خطوط الانسحاب مرفوض ويهدف لفرض واقع جديد
فلسطين منذ ساعة
"نهضة العلماء" الإندونيسية تُطالب رئيسها بالاستقالة لدعوته شخصية مؤيدة لـ"إسرائيل"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
إعلام الأسرى يدين الاعتداء على الأسير أحمد سعدات ويحمّل الاحتلال مسؤولية حياته
إعلام الأسرى يدين الاعتداء على الأسير أحمد سعدات ويحمّل الاحتلال مسؤولية حياته
فلسطين منذ 4 ساعات
قائد القوّة البرية الإيرانية: جاهزون للرد على أي تهديد
قائد القوّة البرية الإيرانية: جاهزون للرد على أي تهديد
إيران منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة