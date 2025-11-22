يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الشيخ الخطيب يزور جريحة غارة الطيري في مستشفى الزهراء: جراحكم تشهد على همجية العدوان
لبنان

الشيخ الخطيب يزور جريحة غارة الطيري في مستشفى الزهراء: جراحكم تشهد على همجية العدوان

2025-11-22 10:49
128

زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب مستشفى الزهراء الجامعي للاطمئنان إلى صحة جريحة غارة الطيري من طالبات الجامعة الإسلامية في للبنان بحضور رئيس الجامعة البروفيسور حسن اللقيس ومدير عام المستشفى البروفيسور يوسف فارس.

وتمنى سماحته لجريحة العدوان "الإسرائيلي" وكل الجرحى الشفاء العاجل وموفور العافية، مشيرًا إلى أنهم ضحايا الإرهاب الصهيوني حيث تشهد جراحهم على همجية العدوان الذي يستهدف طلاب الجامعات والمدارس فضلاً عن المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء.

وأضاف الشيخ الخطيب: هذا ديدن الكيان الصهيوني الغاصب منذ نشأته في ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين, داعيًا الجرحى وذويهم واهلنا الصامدين إلى التحلي بالصبر والعزيمة في مواجهة الاحتلال والعدوان.

كما أكدّد أنّ إرادتهم وثباتهم أقوى من غطرسة العدو الصهيوني الذي سيندحر آجلا أم عاجلاً عن أرضنا.
 

لبنان الشيخ علي الخطيب
