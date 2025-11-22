أفادت البحرية الصينية، بأنّ الجيشين الأميركي والصيني، عقدا هذا الأسبوع، محادثات بشأن الأمن البحري والجوي، واصفةً إياها بـ"الصريحة والبناءة"، في إطار استعادة البلدين تدريجيًا الاتّصالات العسكرية بعد أشهر عدة من التوترات التجارية.

وذكر الحساب الرسمي للبحرية الصينية، على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت، أنّ الاجتماعات جرت على مستوى العمل، في الفترة من 18 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في جزيرة هاواي.

وقالت البحرية الصينية في منشورها: "الجانبان تبادلا بشكل أساسي وجهات النظر حول الوضع الأمني البحري والجوي الحالي بين الصين والولايات المتحدة".

وتشهد بكين وواشنطن فترات من التوّتر بسبب الدعم الأميركي والمناورات العسكرية، التي تشارك فيها الولايات المتحدة مع تايوان في تلك المنطقة.

