استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في مدينة صيدا وفدًا من تيار الارتقاء برئاسة رئيسه وعضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان فضيلة الشيخ خضر الكبش.

وتوجه الكبش بالتبريكات لقيادة حزب الله بمناسبة يوم الشهيد كما توجه بالشكر والتقدير للحزب على جهوده ومواقفه الوطنية الثابتة لحفظ كرامة واستقلال وسيادة لبنان.

من جهته شدّد الشيخ ضاهر ثبات موقف الحزب من كافة القضايا وفي مقدمتها قضية فلسطين التي يعمل الغرب على تصفيتها وانهائها مؤكدًا على المضي في مشروع المقاومة مع كل المخلصين في لبنان والمنطقة.



