يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي رغم وقف إطلاق النار.. الجيش "الإسرائيلي" يكثف من نسف المنازل شرق القطاع 

لبنان

حزب الله في صيدا عرض مع الشيخ الكبش الأوضاع العامة 
لبنان

حزب الله في صيدا عرض مع الشيخ الكبش الأوضاع العامة 

2025-11-22 11:14
109

استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في مدينة صيدا وفدًا من تيار الارتقاء برئاسة رئيسه وعضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان فضيلة الشيخ خضر الكبش.

وتوجه الكبش بالتبريكات لقيادة حزب الله بمناسبة يوم الشهيد كما توجه بالشكر والتقدير للحزب على جهوده ومواقفه الوطنية الثابتة لحفظ كرامة واستقلال وسيادة لبنان.

من جهته شدّد الشيخ ضاهر ثبات موقف الحزب من كافة القضايا وفي مقدمتها قضية فلسطين التي يعمل الغرب على تصفيتها وانهائها مؤكدًا على المضي في مشروع المقاومة مع كل المخلصين في لبنان والمنطقة.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله
إقرأ المزيد
المزيد
الشيخ الخطيب: الإرهاب لم يعد فقط من
الشيخ الخطيب: الإرهاب لم يعد فقط من "الإسرائيلي" بل من الداخل أيضًا
لبنان منذ 37 دقيقة
تصعيد في ذكرى الاستقلال: غارات تطاول شمسطار ومناطق متفرقة جنوبًا
تصعيد في ذكرى الاستقلال: غارات تطاول شمسطار ومناطق متفرقة جنوبًا
لبنان منذ ساعة
هيكل: الجيش صلب رغم حملات التشكيك والتجني التي تطاول المؤسسة العسكرية
هيكل: الجيش صلب رغم حملات التشكيك والتجني التي تطاول المؤسسة العسكرية
لبنان منذ ساعتين
وزير الصحة: الاستقلال لا يكتمل إلا بوحدة اللبنانيين واستعادة الأرض
وزير الصحة: الاستقلال لا يكتمل إلا بوحدة اللبنانيين واستعادة الأرض
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
كأس لبنان: الحكمة والمبرة والأنصار إلى الدور ربع النهائي
كأس لبنان: الحكمة والمبرة والأنصار إلى الدور ربع النهائي
رياضة منذ 49 دقيقة
 عمّار: مصرّون وحريصون على أن يتم الاستحقاق الانتخابي في وقته أيًا كانت النتائج
 عمّار: مصرّون وحريصون على أن يتم الاستحقاق الانتخابي في وقته أيًا كانت النتائج
لبنان منذ 4 ساعات
رئيس الأركان
رئيس الأركان "الإسرائيلي" يُحذّر: عنف المستوطنين يهدّد استقرار غزّة ولبنان وسورية
عين على العدو منذ 6 ساعات
حزب الله كرّم عوائل شهداء المقاومة والجرحى باحتفال أقيم في دوحة الحص
حزب الله كرّم عوائل شهداء المقاومة والجرحى باحتفال أقيم في دوحة الحص
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة