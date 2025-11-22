في اليوم الـ42 من اتفاق وقف إطلاق النار، كثّف الجيش "الإسرائيلي" وتيرة عمليات نسف المنازل في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنّ الانفجارات تكاد لا تتوقف في أرجاء القطاع جرّاء نسف المنازل وراء الخط الأصفر.

ونسف الجيش "الإسرائيلي" عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق دبابات الاحتلال النار بكثافة شرقي المدينة.

وفي وقت سابق، أُصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

كما أُصيب 4 أطفال إثر إلقاء مسيّرة "إسرائيلية" قنبلة تجاه مواطنين في منطقة السلاطين ببيت لاهيا شمالي القطاع.

وأطلقت آليات جيش الاحتلال النار شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتتواصل أعمال البحث عن جثث ثلاثة من "الإسرائيليين" المفقودين في مدينة غزة ومخيم النصيرات.

وقالت الحكومة "الإسرائيلية" إنها شكّلت لجنة للاستعداد للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والتي تشمل فتح معبر رفح، وزيادة المساعدات، وانسحابات واسعة من غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار، أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 312 فلسطينيًا، وإصابة 760 آخرين، فيما جرى انتشال 572 شهيدًا من مناطق القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69,546 شهيدًا، و170,833 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.



