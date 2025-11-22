يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي حزب الله كرّم عوائل شهداء المقاومة والجرحى باحتفال أقيم في دوحة الحص

لبنان

الحاج حسن: المقاومة فرضت وقف الحرب والعدو فشل في تحقيق أهدافه
لبنان

الحاج حسن: المقاومة فرضت وقف الحرب والعدو فشل في تحقيق أهدافه

2025-11-22 11:35
133

قال رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل، النائب الدكتور حسين الحاج حسن إنّ "المقاومة في لبنان باقية ومستمرة، مؤكدًا أن العدوّ "الإسرائيلي"، رغم استخدامه خمس فرق عسكرية في الهجوم البري، لم يتمكّن من الثبات أو التقدّم إلا بضعة أمتار، بعدما تصدّى له شباب المقاومة الإسلامية وأوقفوه عند الحدود التي فُرضت عليه ميدانيًا".

وأشار الحاج حسن، خلال لقاء سياسي في بلدة الطيبة البقاعية، إلى أنّ الهدف "الإسرائيلي" كان "سحق حزب الله"، إلا أن العدوّ فشل في تحقيق هذا الهدف، لافتًا إلى أن ما يُقال عن أن الحزب توسل لوقف الحرب "غير صحيح على الإطلاق". وأكد أنه لو كان "الإسرائيلي" قادرًا على الاستمرار في الحرب لفعل، لكن المقاومة هي التي أجبرته على وقفها. 

وأضاف أنّ الدولة اللبنانية والمقاومة ما زالتا ملتزمتين بالاتفاق بشكل كامل، بينما يواصل العدوّ خروقاته بدعم أميركي، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة كانت أول من خرق الاتفاق حين منحت "إسرائيل" شهرًا إضافيًا للانسحاب، وهو ما لم يتحقق حتّى الآن.

وأوضح أنّ الأميركي ليس مجرد حليف لـ"إسرائيل"، بل يتجاوز ذلك، إذ يستمر في التدخل في شؤون الدولة اللبنانية ومؤسساتها، كما يحاول التأثير في تعديل قانون الانتخاب.

وتطرّق الحاج حسن إلى الملف العراقي، معتبرًا أنّ الانتخابات الأخيرة جاءت بخلاف توقّعات الولايات المتحدة، بعدما عبّر الشعب العراقي عن تمسّكه الأكبر بقوى المقاومة والحشد الشعبي.

وفي ما يتعلق بالتطورات الإيرانية، أوضح أن إيران ردّت على الضغوط الدولية بعدم التعاطي مع وكالة الطاقة الذرية، وأن ما أوقف الحرب عليها هو قدرتها على إيلام العدوّ "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن آخر تقارير الاستخبارات الإيرانية تؤكد أن البرنامج النووي لم يتضرر رغم كلّ الضغوط.

وعن حرب غزّة، أكد أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" لو كانتا قادرتين على الاستمرار في الحرب لما أوقفتاها، مبينًا أن توقفها يعود لسببين: الأول داخلي "إسرائيلي" ناتج عن العجز عن تحقيق الأهداف والاكتفاء بالتدمير، والثاني أن المناخ السياسي داخل الولايات المتحدة لم يعد مريحًا لـ"إسرائيل"، وهو ما اعترف به الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وختم الحاج حسن بالتأكيد على أن المقاومة في لبنان صامدة وقوية ومستمرة في أداء دورها.

الكلمات المفتاحية
حزب الله حسين الحاج حسن بعلبك الانتخابات الهرمل
إقرأ المزيد
المزيد
الشيخ الخطيب: الإرهاب لم يعد فقط من
الشيخ الخطيب: الإرهاب لم يعد فقط من "الإسرائيلي" بل من الداخل أيضًا
لبنان منذ 38 دقيقة
تصعيد في ذكرى الاستقلال: غارات تطاول شمسطار ومناطق متفرقة جنوبًا
تصعيد في ذكرى الاستقلال: غارات تطاول شمسطار ومناطق متفرقة جنوبًا
لبنان منذ ساعة
هيكل: الجيش صلب رغم حملات التشكيك والتجني التي تطاول المؤسسة العسكرية
هيكل: الجيش صلب رغم حملات التشكيك والتجني التي تطاول المؤسسة العسكرية
لبنان منذ ساعتين
وزير الصحة: الاستقلال لا يكتمل إلا بوحدة اللبنانيين واستعادة الأرض
وزير الصحة: الاستقلال لا يكتمل إلا بوحدة اللبنانيين واستعادة الأرض
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
وزير الصحة: الاستقلال لا يكتمل إلا بوحدة اللبنانيين واستعادة الأرض
وزير الصحة: الاستقلال لا يكتمل إلا بوحدة اللبنانيين واستعادة الأرض
لبنان منذ 3 ساعات
 عمّار: مصرّون وحريصون على أن يتم الاستحقاق الانتخابي في وقته أيًا كانت النتائج
 عمّار: مصرّون وحريصون على أن يتم الاستحقاق الانتخابي في وقته أيًا كانت النتائج
لبنان منذ 4 ساعات
حزب الله كرّم عوائل شهداء المقاومة والجرحى باحتفال أقيم في دوحة الحص
حزب الله كرّم عوائل شهداء المقاومة والجرحى باحتفال أقيم في دوحة الحص
لبنان منذ 7 ساعات
الحاج حسن: المقاومة فرضت وقف الحرب والعدو فشل في تحقيق أهدافه
الحاج حسن: المقاومة فرضت وقف الحرب والعدو فشل في تحقيق أهدافه
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة