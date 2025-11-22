يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

حزب الله كرّم عوائل شهداء المقاومة والجرحى باحتفال أقيم في دوحة الحص
حزب الله كرّم عوائل شهداء المقاومة والجرحى باحتفال أقيم في دوحة الحص

2025-11-22 11:40
140

أحيا حزب الله مناسبة "أسبوع التعبئة" باحتفال تكريمي لعوائل شهداء المقاومة الإسلامية وجرحى المقاومة، وذلك في مجمع الإمام الحسين (ع) دوحة الحص، شارك فيه مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله، ولفيف من العلماء، وعوائل الشهداء والجرحى المكرمين.

استُهل الحفل بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم والنشيدين الوطني اللبناني وحزب الله، ثم جرى عرض مادة مرئية (فلاش) حاكت معاني المناسبة وأجوائها، ليلقي بعد ذلك مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله كلمة شدد فيها على ضرورة أن نحمل الإيمان العظيم الذي تُعلّمنا عليه الروحية التعبوية، دون أي شعور بالإحباط أو التعب مهما كانت الجراح عظيمة وعميقة. 

وأضاف: يجب أن نؤمن بقضيتنا ونملك الأمل الكبير بأن الله سبحانه وتعالى سوف يحقق وعده، وأن لا نحمل أي جذوة ضعف، مشيرًا إلى أن الشغل الشاغل لأعدائنا اليوم هو العمل لإضعاف معنوياتنا والروحية الجياشة التي كنا وسنبقى نحملها، ولكن نحن إذا كنا نقوم بتكليفنا الإلهي والشرعي وبما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا، فإننا حتمًا سننتصر، لأن الانتصار يكمُن في أن نطيع الله تعالى فيما يريد منا وأن نقبل عليه يوم القيامة بوجه أبيض، فيما الهزيمة تكمُن في أن لا نطع الله تعالى ولو حققنا أعظم الإنجازات المادية.

وفي الختام، جرى توزيع الدروع التقديرية على عوائل الشهداء والجرحى كعربون وفاء لتضحياتهم.
 

لبنان حزب الله التعبئة العامة
