أنهى وزير العمل اللبناني، محمد حيدر، جولته على فعاليات مدينة صيدا الدينية، التي بدأها صباح اليوم بزيارة مجمع السيدة الزهراء (ع)، حيث قرأ الفاتحة على ضريحيى العلامة الشيخ عفيف النابلسي والشهيد القائد الحاج محمد عفيف، ثمّ التقى في المجمع الدكتور الشيخ صادق النابلسي.

بعد ذلك، التقى الوزير حيدر مفتي صيدا والزهراني في دار الإفتاء الجعفري، الشيخ محمد عسيران، وزار مطرانية الروم الأرثوذكس في صيدا حيث اجتمع بالمطران إلياس الكفوري، كما زار مطرانية الموارنة والتقى المطران مارون العمار.

وتابع الوزير حيدر جولته بلقاء مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، واختتم زياراته في صيدا بجولة إلى دار العناية في منطقة الصالحية.

ثم توجه الوزير حيدر إلى مدينة جزين، حيث يعقد اجتماعًا في بلديتها، ويلتقي باتحاد بلديات المدينة، ويجول في سوق جزين الحرفي قبل أن يجتمع باتحاد بلديات الريحان.

وخلال الجولة، أكد الوزير حيدر أن الاستقلال بوجود العدوّ "الإسرائيلي" لا يزال ناقصًا، لكنّه شدد على أن بهمة الجميع ودماء الشهداء وتضحيات الجيش اللبناني، سيصل اللبنانيون إلى الاستقلال المنشود.

كما وجه تحيته للشهداء الذين ارتقوا في مخيم عين الحلوة جراء العدوان "الإسرائيلي" الأخير، معتبرًا أن هذا العدوان رسالة واضحة من العدوّ لإثارة التفرقة والرعب في المنطقة، إلا أن الوحدة الداخلية ستظل سدًا منيعًا يُفشل مشروع العدو.

