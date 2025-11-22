أكد قائد القوّة البرية للجيش الإيراني، العميد علي جهانشاهي، اليوم السبت (22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025)، أن القوات البرية للجيش مستعدة للرد على أي تهديدات محتملة بفضل امتلاكها قوة بشرية كفؤة ومخلصة، وتجهيزات حديثة، إضافة إلى خبرات المحاربين القدامى والحرب المفروضة لمدة 12 يومًا.

وأوضح جهانشاهي، خلال اجتماع لقادة القوات البرية، أن الجيش الإيراني بلغ مستوى عاليًا من القدرة القتالية بفضل النخب العلمية والشركات القائمة على المعرفة والتقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن إيران تواجه اليوم "حربًا معرفية ومركبة" بعد فشل الأعداء في تحقيق أهدافهم عبر الحرب القاسية.

وأشار إلى الدور الفاعل لوحدات الطائرات المسيّرة والدفاع الجوي خلال الحرب المفروضة لمدة 12 يومًا، بما في ذلك إسقاط مسيّرات للعدو، ونشر عشرة ألوية لحماية الحدود، واستخدام مسيرات "آرش 1 و2" وأنظمة دفاعية جديدة.

وأضاف جهانشاهي أن الخطط المستقبلية تشمل تطوير الأسلحة والمعدات، ورفع الجاهزية القتالية، وتعزيز القدرة على الحرب الإلكترونية، إضافة إلى تطوير القوّة الصاروخية والمدفعية، عبر الاستفادة من النخب المحلية والتقنيات الجديدة.

الكلمات المفتاحية