أدان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين ما يتعرض له القائد الوطني والأسير أحمد سعدات (72 عامًا) من اعتداءات جسدية ونفسية، مؤكدًا أنه تعرّض فور وصوله إلى عزل "جانوت" للضرب الوحشي على يد وحدات القمع "الإسرائيلية".

واعتبر المكتب أن ما يتعرّض له سعدات يعدّ جريمة مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مضيفًا أنه "يعكس نية الاحتلال الواضحة في تصفية رموز الحركة الوطنية داخل السجون".

كما حمّل إعلام الأسرى إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وسلامته، داعيًا الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري لإنهاء عزل الأسير سعدات والإفراج عنه.

