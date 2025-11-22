طلبت جمعية "نهضة العلماء"، أكبر منظمة إسلامية في اندونيسيا، من رئيسها الاستقالة، وذلك لدعوته عالمًا أميركيًا معروفًا بدعمه لـ"إسرائيل" خلال الحرب على غزّة، إلى حضور فعالية داخلية في آب/أغسطس، وفقًا لمحضر اجتماع اطلعت عليه "رويترز".

وأعطت قيادة جمعية "نهضة العلماء"، وهي أيضًا أكبر منظمة إسلامية في العالم، وتضم نحو 100 مليون عضو ومنتسب، رئيسها يحيى خليل ثقوف ثبات، 3 أيام لتقديم استقالته أو إقالته من منصبه، وفقًا لمحضر الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس.

وأشارت منظمة "النهضة" الإسلامية إلى دعوة شخص "مرتبط بشبكة صهيونية دولية" لحضور فعالية داخلية، وسوء إدارة مالية مزعوم، كأسباب لإقالته.

وفي السياق، صرح نجيب عزكا، المسؤول في منظمة "النهضة" الإسلامية، لـ"رويترز"، بأنّ القرار مرتبط بدعوة ثقوف للمسؤول الأميركي السابق والباحث بيتر بيركوفيتش لحضور فعالية تدريبية في آب/أغسطس.

وقد اعتذر ثقوف عن الدعوة ووصفها بأنّها جرت سهوًا، لأنه "لم يتحقق بعناية من خلفية بيركوفيتش"، مضيفًا أنّه أدان "أعمال الإبادة الجماعية الوحشية التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزّة".

ووفقًا لموقعه الإلكتروني، فإنّ بيركوفيتش "يكتب كثيرًا دعمًا للحملة "الإسرائيلية" على غزّة، بما في ذلك مقال نشره في أيلول/سبتمبر بهدف دحض مزاعم الإبادة الجماعية ضدّ إسرائيل".

ودأبت اندونيسيا، الدولة ذات الأغلبية المسلمة في العالم، على إدانة أفعال "إسرائيل" في قطاع غزّة الفلسطيني منذ اندلاع الحرب عام 2023. ولطالما دعت إلى "حل الدولتين"، ولا تربطها علاقات دبلوماسية بكيان الاحتلال.

