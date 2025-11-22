يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

محمد عيفيف صانع الرواية
المقال التالي وزير الصحة: الاستقلال لا يكتمل إلا بوحدة اللبنانيين واستعادة الأرض

عربي ودولي

عربي ودولي

"نهضة العلماء" الإندونيسية تُطالب رئيسها بالاستقالة لدعوته شخصية مؤيدة لـ"إسرائيل"

2025-11-22 14:45
جمعية "نهضة العلماء" تطلب من رئيسها الاستقالة بعد دعوته عالمًا أميركيًا معروفًا بدعمه لـ"إسرائيل"، خلال الحرب على غزّة، إلى حضور فعالية داخلية، وأعطته مهلة 3 أيام لفعل ذلك، أو ستقيله من منصبه.
67

طلبت جمعية "نهضة العلماء"، أكبر منظمة إسلامية في اندونيسيا، من رئيسها الاستقالة، وذلك لدعوته عالمًا أميركيًا معروفًا بدعمه لـ"إسرائيل" خلال الحرب على غزّة، إلى حضور فعالية داخلية في آب/أغسطس، وفقًا لمحضر اجتماع اطلعت عليه "رويترز".

وأعطت قيادة جمعية "نهضة العلماء"، وهي أيضًا أكبر منظمة إسلامية في العالم، وتضم نحو 100 مليون عضو ومنتسب، رئيسها يحيى خليل ثقوف ثبات، 3 أيام لتقديم استقالته أو إقالته من منصبه، وفقًا لمحضر الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس.

وأشارت منظمة "النهضة" الإسلامية إلى دعوة شخص "مرتبط بشبكة صهيونية دولية" لحضور فعالية داخلية، وسوء إدارة مالية مزعوم، كأسباب لإقالته.

وفي السياق، صرح نجيب عزكا، المسؤول في منظمة "النهضة" الإسلامية، لـ"رويترز"، بأنّ القرار مرتبط بدعوة ثقوف للمسؤول الأميركي السابق والباحث بيتر بيركوفيتش لحضور فعالية تدريبية في آب/أغسطس.

وقد اعتذر ثقوف عن الدعوة ووصفها بأنّها جرت سهوًا، لأنه "لم يتحقق بعناية من خلفية بيركوفيتش"، مضيفًا أنّه أدان "أعمال الإبادة الجماعية الوحشية التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزّة".

ووفقًا لموقعه الإلكتروني، فإنّ بيركوفيتش "يكتب كثيرًا دعمًا للحملة "الإسرائيلية" على غزّة، بما في ذلك مقال نشره في أيلول/سبتمبر بهدف دحض مزاعم الإبادة الجماعية ضدّ إسرائيل".

ودأبت اندونيسيا، الدولة ذات الأغلبية المسلمة في العالم، على إدانة أفعال "إسرائيل" في قطاع غزّة الفلسطيني منذ اندلاع الحرب عام 2023. ولطالما دعت إلى "حل الدولتين"، ولا تربطها علاقات دبلوماسية بكيان الاحتلال.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني اندونيسيا
إقرأ المزيد
المزيد
"نهضة العلماء" الإندونيسية تُطالب رئيسها بالاستقالة لدعوته شخصية مؤيدة لـ"إسرائيل"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
محادثات
محادثات "بنّاءة" بين الصين والولايات المتحدة لإعادة بناء الاتصالات العسكرية
عربي ودولي منذ 7 ساعات
برلمانيون أوروبيون يندّدون بالتصعيد الأميركي في الكاريبي ويحذّرون من تهديد فنزويلا
برلمانيون أوروبيون يندّدون بالتصعيد الأميركي في الكاريبي ويحذّرون من تهديد فنزويلا
عربي ودولي منذ 8 ساعات
روسيا: قرار
روسيا: قرار "الذرية الدولية" ضد إيران ضربة خطيرة للثقة بها 
عربي ودولي منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
حماس: تغيير خطوط الانسحاب مرفوض ويهدف لفرض واقع جديد
حماس: تغيير خطوط الانسحاب مرفوض ويهدف لفرض واقع جديد
فلسطين منذ ساعة
"نهضة العلماء" الإندونيسية تُطالب رئيسها بالاستقالة لدعوته شخصية مؤيدة لـ"إسرائيل"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
قائد القوّة البرية الإيرانية: جاهزون للرد على أي تهديد
قائد القوّة البرية الإيرانية: جاهزون للرد على أي تهديد
إيران منذ 5 ساعات
رئيس الأركان
رئيس الأركان "الإسرائيلي" يُحذّر: عنف المستوطنين يهدّد استقرار غزّة ولبنان وسورية
عين على العدو منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة