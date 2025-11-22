بينما يحيي لبنان اليوم السبت 22/11/2025 الذكرى الثانية والثمانين للاستقلال، يواصل العدوان الصهيوني استهداف البلاد، مؤكدًا استمرارية خرق اتفاق وقف إطلاق النار وارتكاب "جرائم بحق اللبنانيين العزل".

وفي تصعيد يبيِّن حجم الاستباحة الصهيونية لسيادة الدولة اللبنانية التي تحيي اليوم ذكرى استقلالها، شن العدو الصهيوني سلسلة غارات جوية متزامنة استهدفت ــ جنوبًا ــ مرتفعات المحمودية والجبور وسجد، والجرمق ووادي النقرة في كفرحمام.

وإلى البقاع، حيث استهدفت الطائرات المعادية جرود بلدة شمسطار غرب مدينة بعلبك في البقاع شرق لبنان بسلسلة غارات. وتزامن هذا الاعتداء الجوي التصعيدي مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة الصهيونية في أجواء مناطق مختلفة.

كذلك، أغار الطيران المُسيّر المعادي، صباح اليوم، مستهدفًا سيارة من نوع "رابيد" على الطريق الواصل بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، ما أدى إلى ارتقاء شهيد في الموقع.

ومساء أمس، شن الطيران الصهيوني غارة استهدفت سيارة على طريق بلدة فرون الجنوبية، ما أسفر عن ارتقاء شهيد آخر، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

ويُظهر هذا التصعيد المزدوج الذي يطاول الجنوب والبقاع بالتزامن مع يوم الاستقلال، إصرار الاحتلال على انتهاك السيادة اللبنانية وتصعيد الأعمال العدوانية.

الكلمات المفتاحية