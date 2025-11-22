تأهلت أندية الحكمة والمبرة والأنصار إلى الدور ربع النهائي من كأس لبنان، بعد تحقيقها انتصارات مستحقة في منافسات دور الـ16 التي جرت اليوم السبت 22/11/2025 على ثلاثة ملاعب.

الحكمة × الراسينغ: رباعية نظيفة في مجمع فؤاد شهاب

حقق فريق الحكمة فوزًا كبيرًا على الراسينغ بنتيجة 4–0 في المباراة التي أقيمت على ملعب مجمع فؤاد شهاب.

وسجل الأهداف: مانسا كوناتي (د 21) - عمر بهلوان (د 23 و25) - بافا ديوب (د 63) ليحسم الأخضر تأهله بجدارة، بعد أداء هجومي متكامل منذ الدقائق الأولى.

المبرة × البرج: ثلاثية نظيفة على ملعب الصفاء

وعلى ملعب الصفاء، فاز المبرة على البرج بنتيجة 3–0 بعد مباراة متوازنة في شوطها الأول، قبل أن يحسمها المبرة بثلاثة أهداف سجلها كلٌّ من عباس مراد (د 35)- محمد كوني (د 69)- عدي الشموري (د 90+6) ليتابع الفريق مشواره في البطولة بثبات.

الأنصار × الأهلي النبطية: هدف يكفي للتأهل

أما اللقاء الثالث الذي احتضنه ملعب بحمدون البلدي، فقد انتهى بفوز الأنصار على الأهلي النبطية بنتيجة 1–0.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد بو صالح في الدقيقة 23، وهو هدف منح الأنصار بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

