نعت بلدية حولا الجنوبية عضو مجلسها؛ حسين حسين الذي استهدفته مُسيَّرة "إسرائيلية" على طريق مجدل سلم - شقرا بعد مغادرته البلدة، حيث كان يشارك في اجتماع المجلس البلدي.

وقال رئيس بلدية حولا علي ياسين: "العدو بهذه الاعتداءات لا يريدنا أن نرجع.. نحن ثابتون ومصرون أن نبقى في أرضنا"، وأضاف "مستعدون لتقديم أي وسيلة لدعم أهلنا للبقاء في البلدة"، وتابع: "لم نتلقّ لحد الآن أي دعم من الدولة لبقاء أهلنا وصمودهم".

