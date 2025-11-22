يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
محمد عيفيف صانع الرواية
لبنان

مُسيّرة صهيونية تغتال عضو بلدية حولا عقب اجتماع المجلس البلدي
لبنان

مُسيّرة صهيونية تغتال عضو بلدية حولا عقب اجتماع المجلس البلدي

2025-11-22 20:03
رئيس بلدية حولا علي ياسين: العدو بهذه الاعتداءات لا يريدنا أن نرجع.. نحن ثابتون ومصرون أن نبقى في أرضنا
نعت بلدية حولا الجنوبية عضو مجلسها؛ حسين حسين الذي استهدفته مُسيَّرة "إسرائيلية" على طريق مجدل سلم - شقرا بعد مغادرته البلدة، حيث كان يشارك في اجتماع المجلس البلدي.

وقال رئيس بلدية حولا علي ياسين: "العدو بهذه الاعتداءات لا يريدنا أن نرجع.. نحن ثابتون ومصرون أن نبقى في أرضنا"، وأضاف "مستعدون لتقديم أي وسيلة لدعم أهلنا للبقاء في البلدة"، وتابع: "لم نتلقّ لحد الآن أي دعم من الدولة لبقاء أهلنا وصمودهم".

لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان الشهداء البلديات حولا
